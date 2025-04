Digitalizace měla zpoždění už za Dostálové, tvrdí audit. Ta to odmítá

ČTK,

ČT24

, gla,

ag

před 40 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

Ilustrační foto

Pracovní verze auditu digitalizace stavebního řízení potvrdila, že projekt měl zpoždění ještě před nástupem současné vlády, řekl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) také na začátku nezaměstnalo dostatek lidí, kteří by na projektu pracovali. A to ještě když úřad vedla bývala ministryně Klára Dostálová (ANO). Dostálová se závěrem nesouhlasí. Konečná verze auditu by mohla být hotová v rámci dnů.

Projektové řízení a jeho procesy nebyly podle právní části auditu zabezpečeny dostatečně kvalitně. „Systém, jak byl připravován, nebyl ve verzi, která byla nasazena do produkčního prostředí, zkolaudován. To je věc, která je jasným pochybením. Víme o ní, probíhá náprava od té doby, co to bylo zjištěno,“ uvedl také Kulhánek. Studie proveditelnosti z konce roku 2020 počítala podle něj s délkou realizace přípravy digitálního stavebního řízení čtyři roky poté, co bude schválen nový stavební zákon. „Ten byl během té přípravy několikrát novelizován a svoji konečnou podobu schválil parlament až v roce 2023 a už o rok později došlo ke spuštění systému, který se ukázal jako ne zcela funkční. To znamená, že i ta doba, která je potřebná k přípravě takto důležitého informačního systému, který patří ke kritické infrastruktuře České republiky, ve studii byla. V praktické přípravě se ji ale nepodařilo dodržet,“ dodal s tím, že spěch měl za následek různé zkratky při přípravě. „Například se aplikace dostatečně nepřipravovaly v souladu s potřebami uživatelů na stavebních úřadech,“ dodal.

„Oddělení a později odbor, které měly projekt na starosti, se od počátku potýkaly s chronickým nedostatkem kvalifikovaného personálu pro zajištění takto rozsáhlého projektu. Ani částečné rozšíření týmu stav zcela nenapravilo. Při přípravě nového řešení tuto oblast nepodceníme,“ doplnil Kulhánek. Personální odpovědnost za vytvoření systému, který stavebníkům i úředníkům způsobuje problémy od jeho spuštění, se bude řešit, až bude hotová finální část auditu. „V momentě, kdy všechny tyto informace budeme mít v konečném finálním znění, tak to je v řešení státního tajemníka a mě,“ uvedl Kulhánek. Výsledky auditu dostane podle něj i policie, která se loni začala zabývat procesem přípravy digitalizace stavebního řízení.

35 minut Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) k pracovní verzi auditu digitalizace stavebního řízení Zdroj: ČT24

Dostálová: Je to nesmysl Podle Dostálové je nesmysl, že by se digitalizace zpožďovala už za jejího vedení resortu, dokazují to podle ní také části auditu. Dodala, že mnoho lidí opustilo MMR až za působení bývalého ministra Ivana Bartoše (Piráti). „Odevzdali jsme projekt digitalizace stavebního řízení s vyhlášenými soutěžními dialogy, které Ivan Bartoš zrušil jen proto, že to připravilo hnutí ANO. Následky těchto rozhodnutí nese vláda Petra Fialy (ODS). Odpovědnost musí převzít ona,“ sdělila bývalá ministryně pro místní rozvoj a současná poslankyně Evropského parlamentu.

Místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že hnutí je také kvůli nezvládnuté digitalizaci připraveno podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová zároveň oznámila, že hnutí chce k digitalizaci a jejím hospodářským škodám svolat mimořádnou schůzi. Poslanci ANO už podle ní žádost podepsali. „Potřebujeme IT specialisty“ Právní část auditu podle MMR přinesla 35 zjištění. Při zpracování některých z nich ale auditor podle MMR nezohlednil některé dokumenty, které mu ministerstvo poskytlo. K pracovní verzi auditu měl úřad 43 připomínek, ze kterých tvůrci zprávy 39 částečně nebo zcela akceptovali. Dosavadní náklady na digitalizaci stavebního řízení se podle Kulhánka pohybují kolem 215 milionů korun. Do toho se započítává jak práce na softwaru, tak dodání hardwaru, tedy například počítačů. Na provoz systému v současném přechodném období vláda podle ministra letos vyčlenila dalších 180 milionů korun. Podle vrchní ředitelky sekce IT na resortu vnitra Evy Pavlíkové je naprosto zásadní, aby stát měl špičkové IT specialisty nebo řízení projektů přímo ve svých institucích, aby dokázali zajistit kvalitu a případně kontrolu. „Musíme být schopni zajistit konkurenceschopnost, adekvátní podmínky a finanční odměnu, protože nejde jen o to získávat specialisty ze soukromého sektoru, ale jde o komplexní manažery, kteří mají zkušenosti s řízením systémů, což v našem případě jsou i projekty mimo veřejnou správu, uvedla Pavlíková. Web Seznam Zprávy minulý týden napsal, že v pracovní verzi auditu, který měl portál k dispozici, se například uvádí, že kvůli porušení pravidel upravujících zadávání veřejných zakázek nebude možné proplatit celkovou částku z Národního plánu obnovy. Podle ministra se o způsobených škodách spekuluje. Ty ale z pracovní verze auditu nevyplývají, a to přestože se podle Kulhánka hovoří o 40 až 45 miliardách korun.