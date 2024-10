Digitalizace stavebního řízení se musí vrátit na začátek, zní od obcí i úřadů

Digitalizace stavebního řízení je v horším stavu, než se očekávalo a rozhodnutí vlády vytvořit nový systém je pochopitelným krokem, komentoval nejnovější vývoj viceprezident Svazu podnikatelů a developerů Zdeněk Soudný. Dodal, že pro podnikatele a developery je klíčové, že dojde k právní jistotě.

„Novela stavebního řízení nenaplnila očekávání, která do ní byla vkládána,“ doplnil a upozornil na to, že svaz své obavy, že systém nebude splňovat zákonné povinnosti, vyjádřil již v únoru 2024. Stejně tak i Svaz měst a obcí zhruba před rokem upozorňoval na to, že nový systém nesplňuje požadavky nového stavebního zákona a žádal o odklad spuštění, uvedla výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.