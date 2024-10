Oba systémy stavebního řízení poběží vedle sebe nejméně rok, avizuje Kulhánek

Kupka byl pověřen řízením prací na digitalizaci stavebního řízení premiérem Petrem Fialou (ODS) poté, co byl odvolán ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

„Dneska bylo jednoznačně konstatováno, že přechodné řešení nebude trvat méně než dvanáct měsíců, což je nezbytná doba k tomu, abychom našli model ať už rekonstrukce těch stávajících systémů, anebo zpracování systémů zcela nových,“ řekl v pondělí Kulhánek.

V současnosti se připravuje novela stavebního zákona, která by umožňovala využívat souběžně nové i původní systémy. Sněmovna by ji podle Kupky měla projednávat ve zrychleném režimu. Poslanecké kluby podle něj obdržely předběžnou podobu návrhu a v týdnu by měla být hotová finální verze.

„Bude to znamenat díky tomu legislativnímu návrhu takovou právní jistotu, aby bylo možné vydávat bezpečně stavební povolení i v nadcházejícím období. A dokonce to s ohledem na úpravu stavebního zákona bude znamenat zrychlení vydávání stavebních povolení oproti stavu před 1. červencem letošního roku,“ podotkl Kupka.