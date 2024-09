Pavel dle Bartoše akceptuje návrh na jeho odvolání z funkce vicepremiéra a ministra

Prezident Petr Pavel akceptuje návrh premiéra Petra Fialy (ODS) na odvolání končícího předsedy Pirátů Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Bartoš to řekl po jednání s Pavlem na Pražském hradě. Hlava státu v pondělí postupně přijímá předsedy všech pěti koaličních stran – ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Hovoří s nimi o vládní krizi, která vznikla poté, co předseda vlády Bartoše navrhl odvolat kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Fiala už dříve avizoval, že chce, aby nejpozději do středy bylo jasno o podobě koalice.

Členská základna Pirátů nyní hlasuje o tom, zda by měla strana odstoupit od koaliční smlouvy. Hlasování končí ve 20 hodin. Bartoš přitom už minulý týden oznámil Fialovi, že v kabinetu končí Piráti jako celek. „Předpokládám, že to hlasování bude pro odchod z vlády,“ uvedl po pondělním jednání na Hradě Bartoš.

Osud dalších pirátských ministrů

Bartoš s prezidentem mluvil i o dalších dvou pirátských ministrech, šéfovi diplomacie Janu Lipavském a ministrovi pro legislativu Michalu Šalomounovi. Oba by měli v případě odchodu Pirátů z vlády na své funkce rezignovat, zopakoval. „Pro mě jako předsedu Pirátů je hlavní, aby bylo splněno, že podají demisi,“ řekl Bartoš.

Právě s Lipavským se má v pondělí sejít Fiala. Lipavský už dříve prohlásil, že pokud se Piráti shodnou na odchodu z kabinetu, podá demisi, zároveň ale opustí stranu. V médiích se tak objevily úvahy o tom, že by ve vládě mohl zůstat jako nestraník za jinou vládní stranu.

Zda Lipavský i poté zůstane ve vládě, jak se spekuluje, už pokládá Bartoš za věc, která je mimo jeho kontrolu.

Bartoš by považoval za logické, kdyby oba pirátští ministři své rezignace načasovali k určitému datu. Zmínil, že by mohlo být například za měsíc. Fiala přitom o víkendu mluvil o tom, že by zhruba do 14 dní chtěl mít úplnou, funkční, akceschopnou a efektivní vládu. Neplánuje v souvislosti s tím širší rekonstrukci vlády.