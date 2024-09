Vláda pověřila Kupkův tým koordinací digitalizace stavebního řízení

Digitalizace stavebního řízení vstoupila v platnost na začátku letošního července. Fungování systému ale od počátku provází silná kritika úředníků, stavebníků či projektantů. Za problémový rozjezd kritizovali Bartoše opoziční i koaliční politici. Fiala v úterý uvedl, že Bartoš není schopen manažersky dotáhnout projekt do úspěšného konce.

Fiala: Kvůli digitalizaci by mohly hrozit i ekonomické škody

„Digitalizace stavebního řízení bohužel nefungovala, nedaří se ji dostat do podoby, která byla slibována. Začínáme se blížit do fáze, kdy by mohly hrozit i ekonomické škody, kdybychom postupovali jako dosud,“ uvedl ve středu premiér. Je přesvědčen o tom, že kroky z posledních dvou dní povedou k rychlému zlepšení situace a že vznikne harmonogram vylepšení digitalizace stavebního řízení.

V Kupkově týmu budou podle Fialy odborníci z jednotlivých resortů i ministři, kterých se problematika dotýká. Pověření týmu ministra dopravy koordinací digitalizace stavebního řízení, která jinak spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj, není podle premiéra v rozporu s kompetenčním zákonem.