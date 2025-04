Řidič ve Vancouveru najel do davu, zemřelo několik lidí

Ve Vancouveru v Kanadě zemřelo několik lidí a řada dalších utrpěla zranění poté, co řidič v sobotu večer tamního času (v neděli nad ránem) najel autem do davu na pouličním festivalu. Na síti X to oznámila policie s tím, že řidiče zadržela. Okolnosti incidentu nejsou známé.