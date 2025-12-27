Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří

Zástupci Thajska a Kambodži podepsali novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentury Reuters s odvoláním na prohlášení kambodžského ministerstva obrany. Dohodě předcházelo třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí.
Představitelé obou zemí se dohodli na okamžitém příměří, které mělo začít platit v poledne místního času (6:00 SEČ). Souhlasili i s tím, že civilisté žijící v blízkosti hranic, kde vojáci obou zemí bojují, se mohou vrátit domů. Thajsko se také zavázalo vrátit osmnáct kambodžských vojáků, pokud do 72 hodin nebude klid zbraní narušen.
Obě znesvářené země podepsaly příměří na konci října v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, čemuž přihlížel americký prezident Donald Trump. Ten na obě země vyvíjel ekonomický nátlak, aby ukončily přeshraniční spor, který vypukl na konci května, když po přestřelce s Thajci zahynul kambodžský voják.
Boje se opět naplno rozhořely 12. prosince; od té doby zahynulo na obou stran nejméně 47 lidí, píše agentura AFP. Své domovy muselo opustit na půl milionu lidí na kambodžské straně a zhruba 400 tisíc v Thajsku.
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.