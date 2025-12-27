Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří


27. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Zástupci Thajska a Kambodži podepsali novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentury Reuters s odvoláním na prohlášení kambodžského ministerstva obrany. Dohodě předcházelo třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí.

Představitelé obou zemí se dohodli na okamžitém příměří, které mělo začít platit v poledne místního času (6:00 SEČ). Souhlasili i s tím, že civilisté žijící v blízkosti hranic, kde vojáci obou zemí bojují, se mohou vrátit domů. Thajsko se také zavázalo vrátit osmnáct kambodžských vojáků, pokud do 72 hodin nebude klid zbraní narušen.

Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky
Thajští vojáci nedaleko hranic s Kambodžou

Obě znesvářené země podepsaly příměří na konci října v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, čemuž přihlížel americký prezident Donald Trump. Ten na obě země vyvíjel ekonomický nátlak, aby ukončily přeshraniční spor, který vypukl na konci května, když po přestřelce s Thajci zahynul kambodžský voják.

Boje se opět naplno rozhořely 12. prosince; od té doby zahynulo na obou stran nejméně 47 lidí, píše agentura AFP. Své domovy muselo opustit na půl milionu lidí na kambodžské straně a zhruba 400 tisíc v Thajsku.

Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení
Rakve s pozůstatky zabitých thajských vojáků

Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

Thajsko a Kambodža se dohodly na příměří
Zleva kambodžský premiér Hun Manet, malajsijský premiér Anwar Ibrahim a thajský premiér Pchúmtcham Večajačaj

Výběr redakce

Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne

Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne

před 12 mminutami
Z Bedřichova po konci vleků odcházejí i hoteloví hosté

Z Bedřichova po konci vleků odcházejí i hoteloví hosté

před 27 mminutami
Cihlář, Hrůša, Ledecká. Češi, kteří v roce 2025 uspěli ve světě

Cihlář, Hrůša, Ledecká. Češi, kteří v roce 2025 uspěli ve světě

před 42 mminutami
Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Na přelomu roku se čeká sníh a teploty pod průměrem

Na přelomu roku se čeká sníh a teploty pod průměrem

před 10 hhodinami
Lipno zamrzá, bruslit na něm je ale zatím hazard

Lipno zamrzá, bruslit na něm je ale zatím hazard

před 10 hhodinami
Nákup a provoz F-35 projdou koaličním auditem, řekla Schillerová

Nákup a provoz F-35 projdou koaličním auditem, řekla Schillerová

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne

Britský král Karel III. a jeho syn William se snaží být v moderním světě více otevření ohledně zdraví a dalších osobních záležitostí týkajících se královské rodiny. Ta přesto čas od času čelí kritice části společnosti – i kvůli jejímu enormnímu bohatství.
před 12 mminutami

Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří

Zástupci Thajska a Kambodži podepsali novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentury Reuters s odvoláním na prohlášení kambodžského ministerstva obrany. Dohodě předcházelo třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí.
05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Kyjevě se ozvala série výbuchů, píší agentury

Série silných výbuchů se v sobotu v brzkých ranních hodinách ozvala v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. S odvoláním na místní úřady o tom informovaly agentury Reuters a AFP. Ve městě byla aktivovaná protivzdušná obrana. Úřady varovaly před ruskými raketami a drony i mimo ukrajinskou metropoli. Kvůli ruským úderům na Ukrajině vzlétly i polské stíhačky.
01:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

Útočník v pátek v několika stanicích metra v centru Paříže nožem zranil tři ženy. Z míst činů uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole. List Le Figaro napsal, že policie podezřelého zadržela v Sarcelles na severním předměstí Paříže.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

Dva životy si v pátek vyžádal útok Palestince, který na severu Izraele najel do davu lidí, přejel jednoho muže a pak ubodal mladou ženu. S odvoláním na izraelskou policii to napsala agentura AP. Izrael už zakročil v obci na Západním břehu, odkud podle něj útočník pocházel, a chystá se zbourat jeho dům.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Venezuela propustila desítky lidí uvězněných po prezidentských volbách

Venezuelské úřady propustily šest desítek oponentů režimu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, kteří byli uvězněni po loňských široce zpochybňovaných prezidentských volbách. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na venezuelskou nevládní organizaci zabývající se situací politických vězňů v zemi. Vládní úřady tvrdí, že propustily 99 lidí.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Při explozi v mešitě v Sýrii zemřelo nejméně osm lidí

Nejméně osm lidí zemřelo a 18 dalších utrpělo zranění při výbuchu v mešitě v syrské provincii Homs v oblasti, kde žijí převážně menšinoví alavité, píše agentura AFP. K útoku, který syrské úřady podle agentury Reuters označily za teroristický, se přihlásili ultrakonzervativní sunnité. Útok odsoudily některé blízkovýchodní země i Česká republika.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Izrael jako první stát na světě uznal nezávislost Somalilandu

Izrael jako první stát na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, samozvané republiky odtržené od Somálska. S odvoláním na komuniké šéfa izraelské vlády Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura AFP. Uznání odmítli ministři zahraničí Egypta, Somálska, Džibutska a Turecka.
před 12 hhodinami
Načítání...