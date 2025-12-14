Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení


Kambodža o víkendu uzavřela své hraniční přechody s Thajskem. To následně zavedlo noční zákaz vycházení v jihovýchodní provincii Trát. Boje se totiž rozšířily do pobřežních oblastí sporné části pohraničí, píše agentura Reuters.

Zákaz vycházení se vztahuje na pět okresů provincie Trát a podle serveru Nation Thailand platí mezi 19:00 a 5:00 místního času. Lidé, kteří musejí domov v tomto čase opustit z naléhavých důvodů, musejí požádat policii, armádu či místní úřady o povolení. Na turisticky oblíbené ostrovy Ko Čang a Ko Kút se zákaz vycházení nevztahuje. V platnosti zároveň zůstává dříve zavedený zákaz nočního vycházení ve východní provincii Sa Kéo.

„Ke střetům dochází nepřetržitě,“ uvedl mluvčí thajského ministerstva obrany na tiskové konferenci v Bangkoku po vyhlášení zákazu vycházení. „Kambodža musí nejprve ukončit nepřátelské akce, teprve poté můžeme jednat,“ dodal.

Thajská armáda hlásí nové útoky

Thajská armáda v sobotu uvedla, že zničila most, který Kambodža využívala k přepravě těžkých zbraní a dalšího vybavení do oblasti, a zahájila operaci zacílenou na dělostřelectvo v kambodžské pobřežní provincii Kohkong. Kambodža mezitím obvinila sousední zemi z útoků na civilní infrastrukturu.

Nejnovější prudké pohraniční střety mezi oběma zeměmi pokračují už sedmým dnem a na několika místech podél sporné, 817 kilometrů dlouhé hranice se odehrávají jedny z nejtvrdších bojů od letošního července.

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků. Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku.

Trumpovo příměří se nekoná

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že si s lídry obou zemí telefonoval a ti mu slíbili, že ještě v pátek boje ukončí. Thajský premiér Anutin Čánvirakun ale v sobotu oznámil, že jeho země bude pokračovat v útocích, dokud se nebude cítit bezpečná, a že konflikt podněcují útoky Kambodže ohrožující civilisty. Kambodžský premiér Hun Manet naproti tomu uvedl, že Phnompenh je připraven boje ukončit a že útočí pouze Thajsko.

Bílý dům později uvedl, že Trump očekává, že všechny strany dodrží své závazky, a že nebude váhat pohnat kohokoli k odpovědnosti, pokud to bude nutné k zastavení zabíjení a zajištění trvalého míru.

Sporná hranice

Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad spornými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé zalesněné hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie jako koloniální mocnost ovládající v té době Kambodžu.

Země se přou mimo jiné o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Bangkok nárokuje. K vážným střetům na hranici došlo už v minulosti. V letech 2008 a 2011 si boje vyžádaly čtyřicet obětí, uvádí BBC.

Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení

