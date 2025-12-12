Boj s Kambodžou pokračuje, zní z Thajska. Podle Trumpa je dohoda na zastavení palby

Mezi Thajskem a Kambodžou zatím nebylo uzavřeno žádné příměří, boje pokračují, řekl americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi thajský premiér Anutin Čánvirakun. Trump ale krátce poté oznámil, že telefonoval s vedoucími představiteli obou zemí a ti souhlasili, že s platností od pátku zastaví veškerou střelbu.
„Obě země jsou připraveny na mír a pokračování v obchodu se Spojenými státy americkými,“ napsal v pátek Trump na své sociální síti Truth Social. „(Obě země) souhlasily, že s platností od dnešního večera zastaví veškerou střelbu a vrátí se k původní mírové dohodě, kterou uzavřely se mnou a s pomocí skvělého malajsijského premiéra Anwara Ibrahima,“ dodal americký prezident.
Čánvirakun v telefonátu Trumpa ujistil, že Bangkok nebyl v konfliktu se sousední Kambodžou agresorem. Stejný postoj ale zastává i Phnompenh, který od obnovení bojů na začátku tohoto týdne uvádí, že jejich iniciátorem bylo Thajsko a že Kambodža se jen brání.
Tvrdé boje na sporné hranici
Prudké pohraniční střety mezi oběma zeměmi pokračují už pátým dnem a na několika místech podél sporné, 817 kilometrů dlouhé hranice se odehrávají jedny z nejtvrdších bojů od letošního července. Tento týden při nich zahynulo nejméně dvacet lidí, více než 260 dalších bylo zraněno a z pohraničních oblastí se evakuovalo přes půl milionu obyvatel.
Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.
Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a kolem 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách. Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku.