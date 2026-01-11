Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem


V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt řidič a spolujezdec z osobního auta, které ujíždělo policistům. Silnice I/32 je nyní uzavřená, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, policie vyšetřuje okolnosti nehody, řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Lehčí zranění utrpěl řidič cisterny, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

Nehoda se stala kolem 16:15. „Hlídka policistů z obvodního oddělení v Poděbradech pronásledovala osobní vozidlo, které nezastavilo a ujíždělo směrem ven z obce v Poděbradech, a následně řidič pronásledovaného vozidla v Choťánkách vyjel do protisměru a čelně narazil do cisterny převážející asfalt,“ řekla Suchánková. Osobní auto po střetu začalo hořet.

„Dva lidé utrpěli zranění neslučitelná se životem, třetího člověka jsme s lehkým zraněním převezli do nymburské nemocnice,“ řekl Hylebrant.

