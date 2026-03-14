Jako dvacetiletý převáděl Bohuslav Úlehla lidi přes hranice, pak sám emigroval


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Týden v regionech: Paměťová stopa – Bohuslav Úlehla
Bohuslav Úlehla jako dítě zažil nacistickou okupaci i příchod sovětské armády v obci Hrušky na Jižní Moravě. Po roce 1948 pomáhal lidem utíkat přes hranice. V roce 1952 s manželkou emigroval, žili v Rakousku a pak našli nový domov v Austrálii, kde žije téměř 99letý pamětník dodnes.

Narodil se 19. března 1927 v jihomoravské vesnici Hrušky jako nejmladší ze sedmi dětí. Hrušky ležely téměř na hranicích a Němci vesnici obsadili už 13. března 1939.

„Když byla mobilizace, můj nejstarší bratr byl na vojně. Byl u ženistů, umisťoval miny na hranicích. Pak (prezident Emil) Hácha podepsal smlouvu, že se nebudeme bránit, a naše vláda odletěla do Londýna. Němci nás okupovali a pochodovali přes Hrušky na Polsko. Čtrnáct dní ve dne v noci,“ vzpomíná.

Stanislav Zámečník (vpravo) s mladším bratrem

Rusové ukradli, co mohli, popisuje

Na konci války si pamatuje i příchod sovětské armády. „Byl jsem navečer ve sklepě a slyšel jsem, jak jel německý tank. Za půl hodiny pak bylo ticho. Hrušky jsou taková dlouhá dědina. Rusové mysleli, že Němce zaskočili. Ráno leželo padesát Rusů bradou vzhůru,“ vypráví.

Podle jeho vzpomínek se sovětští vojáci chovali k místním obyvatelům velmi tvrdě. „Němci už byli v Břeclavi a Rusové chodili dům od domu. Všechno brali. Co mohli, ukradli. Ženy se musely schovávat, aby je neznásilnili. Moje sestra byla s maminkou schovaná ve sklepě,“ říká.

„To bylo strašné, co dělali. Přišli do domu nebo do stáje, sebrali koně nebo zastřelili prase. Půlku nechali, půlku snědli a strašně měli rádi alkohol,“ popisuje.

Bohuslav Úlehla v kroji (uprostřed)
Zdroj: Archiv pamětníka

„Nepochopím, že nás nechytili“

Po komunistickém převratu v roce 1948 se poměry v pohraničí výrazně zpřísnily. Už o rok později emigroval do Austrálie nejstarší bratr Miroslav. „K hranicím jsme nesměli chodit blíž než pět kilometrů. Kdyby mě chytli, mohl jsem dostat pokutu nebo mě mohli zavřít,“ vzpomíná Bohuslav Úlehla na dobu po roce 1948.

Přesto začal přes hranice převádět lidi, kteří chtěli z Československa odejít. „Byli to většinou faráři a studenti, kteří chtěli studovat bohoslovectví. Dodnes nevím, jak přišli na moje jméno, že jim můžu pomoct,“ říká.

Vzpomíná i na případ, kdy měl převést deset lidí najednou. „Šel jsem s nimi z Tvrdonic přes Kostice na Lanžhot. To je asi patnáct kilometrů. Museli jsme všechny ty dědiny obcházet. Spojka přišla ve dvanáct v noci, já jsem ty lidi předal a šel jsem domů,“ popisuje. Jednou se ale stalo, že spojka nedorazila. „Musel jsem ty lidi vést zpátky domů a jít s nimi pak ještě jednou. Ale všechno se nám podařilo. Dodnes nepochopím, že nás nechytili,“ vypráví.

Brno, rudoarmějci v dnešní Gorkého ulici (26. 4. 1945)

Propaganda na vojně

Na vojně strávil jen půl roku, měl úlevu, protože se musel starat o maminku. Silně na něj doléhala i politická propaganda. „Šest hodin každý den byla propaganda a já už z toho byl nemocný. Jen komunismus, komunismus, komunismus,“ říká. Později začal pracovat v armádní kuchyni, kde už podle něj byla situace snesitelnější.

Kriticky vzpomíná i na chování některých důstojníků. „Ti důstojníci, co byli komunisté, si tam mohli vozit ženské. Jednou mě volal, když jsem byl ve stráži, ať tu (...) vyhodím. Já tomu nechtěl věřit. Mohli si dělat absolutně, co chtěli,“ dodává.

Emigrace do Austrálie

V roce 1952 Bohuslav Úlehla s manželkou emigrovali. Několik let žili v Rakousku, poté odcestovali za jeho bratrem do Austrálie, kde nakonec zůstali natrvalo.

Když své příběhy vypráví Australanům, mnozí podle něj nevěří, že se něco takového mohlo stát. „Nechtějí věřit, že jeden byl proti druhému,“ vysvětluje.

Ladislav Plch v roce 1970

Do rodné vesnice se vrátil až v roce 1990

V roce 1986 zemřela jeho matka, ale československé úřady mu tehdy nepovolily přijet na pohřeb. Do rodných Hrušek se tak vrátil až po pádu komunistického režimu v roce 1990. „Byl jsem v Hruškách na hodech. Byla tam nějaká ženská, můj ročník, a říká: Na svatého Pavla pověsíme Havla. Já tomu nemohl uvěřit. Co ti lidé nemají mozek? Chtějí žít jako Rusové, pod Ruskem?“ pozastavuje se.

Pamětník je dodnes kritický k dopadům komunistického režimu na československou společnost. „Zničili nám průmysl. My jsme měli tak dobré motocykly, fantastické jawy, potom tatry. Tak vzdělaný národ a tak jsme se ponížili. Ten komunismus to tak zničil. Morálku, všechno. ‚Kdo nekrade, okrádá rodinu.‘ To bylo motto. My jsme mohli být jako Švýcarsko. To není fantazie, to jsou fakta,“ uzavírá své vyprávění pamětník, který žije přes sedmdesát let v Austrálii.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Regiony

před 1 hhodinou

Platformy odmítají dopady stávky kurýrů, ti naopak hlásí problémy z menších měst

Páteční stávka kurýrů za lepší pracovní podmínky podle Woltu a foodory nemá vliv na doručování objednávek. Podle šéfa foodory Adama Kolesy se k rozvozu nepřipojilo méně než jedno procento kurýrů, připouští ale mírná zpoždění doručování. Fungování Woltu je podle mluvčího Tomáše Kubíka bez výkyvů. Stávky se účastní i kurýři pro Bolt Food. Podle organizátorů akce má ale akce výrazný dopad především v menších městech.
před 22 hhodinami

Asistovaná sebevražda zdravého člověka? V Ostravě o tom rozhoduje Bůh a diváci

Richarda Gärtnera, kterému táhne na osmdesát, přestal těšit život, a žádá proto o možnost zemřít. Etickou komisi, která o výsledku rozhodne, tvoří částečně publikum Národního divadla moravskoslezského. Ostravská scéna uvádí totiž v české premiéře hru Bůh od německého právníka Ferdinanda von Schiracha. Zatímco diváci napříč zeměmi právo hlavního hrdiny na asistovaný odchod ze světa jednoznačně podporují, církev, lékaři či odborníci na etiku už tak jednotný názor nemají.
před 22 hhodinami

VideoKoberce či dětské boby. Z Jesenicka se zpožděním mizí odpad z povodní

Z polí nad Mikulovicemi na Jesenicku konečně mizí desetitisíce tun povodňového odpadu. Po záplavě v září 2024 ho tam nechal navézt Olomoucký kraj z okolních obcí, které zaplavila řeka Bělá. Místní měli z dlouhého skládkování obavy, hlavně kvůli vodě v podzemí. Podle odhadů na místě leželo asi 34 tisíc tun odpadu. Skutečnost může být ale jiná – ve Velké Kraši, kde byla podobná skládka, se původně odhadovaná hmotnost nakonec vyšplhala na trojnásobek. Odpad z Mikulovic, mimo jiné koberce, zbytky nábytku i dětské boby, teď míří na skládku v Rapotíně. Likvidace za zhruba padesát milionů korun ale začala později, než se plánovalo. Zdrželo ji odvolání jedné z firem, které neuspěly v krajském tendru. Práce začaly místo na jaře až koncem loňského roku. Podle náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Ireny Blažkové (ANO) by měly skončit v květnu. Po likvidaci skládky přijde na řadu rekultivace pozemku, která potrvá další dva roky.
12. 3. 2026
Doporučujeme

Hrad Loket vznikl o sto let dříve, než se předpokládalo, odhalili archeologové

Jeden z nejstarších českých hradů, Loket v Karlovarském kraji, je ještě starší, než naznačovaly dosavadní důkazy. Odhalil to teď čerstvý výzkum, který využil nové technologie.
12. 3. 2026

Národní dům na Vinohradech našel kupce

Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.
12. 3. 2026Aktualizováno12. 3. 2026

Češi umírají předčasně hlavně v severních regionech. Data ukazují, kde se žije nejdéle

Mapové výstupy ukazují, kde v České republice lidé nejčastěji umírají před 65. rokem života, kolik potenciálních let života se tím ztrácí a kde mají největší naději na dožití. Přehledná vizualizace velkých dat zobrazuje rozdíly na úrovni všech 206 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
12. 3. 2026

Lázně postrádají arabské klienty. Doufají, že klíčovou sezonu stihnou

Karvinské Lázně Darkov zatím letos kvůli konfliktu na Blízkém východě nemají z této oblasti žádné rezervace. Jde přitom o jejich klíčový trh, odkud každoročně přijíždějí i stovky klientů na dlouhodobé pobyty. Jejich výpadek by tak pro lázně znamenal vážný problém. Dopady konfliktu mohou pocítit také lázeňská zařízení v Karlovarském kraji, kde je arabská klientela rovněž ekonomicky významná.
11. 3. 2026Aktualizováno11. 3. 2026
Načítání...