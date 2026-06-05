Tři lidé jsou obžalovaní z podvodů v nemocnici na Příbramsku

Tři lidé z kauzy podvodů s vykazováním péče v soukromé nemocnici Na Pleši na Příbramsku půjdou před soud. Státní zástupkyně je obžalovala z podvodu. Podle kriminalistů mezi lety 2011 a 2015 vykazovali nepravdivé údaje v dokumentaci, která sloužila jako podklad k proplacení zdravotní péče pro pojišťovny. Měli tím způsobit škodu přesahující 19 milionů korun. O podání obžaloby informovala ČT státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Praze Jana Jahodová.
„Dne 19. května 2026 byla ke Krajskému soudu v Praze podána obžaloba na tři obviněné pro trestný čin podvodu,“ uvedla Jahodová. Na konci letošního dubna kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločin navrhli obžalovat z podvodu čtyři lidi. Státní zástupkyně návrhu vyhověla ve třech případech, stíhání jedné osoby zastavila.
Kriminalisté v kauze původně obvinili šedesát lidí a také samotnou nemocnici. Mezi stíhanými fyzickými osobami byli podle policie jak zaměstnanci zařízení, tak někteří vědomě spolupracující pacienti. Nemocnice se státním zástupcem uzavřela dohodu o vině a trestu, kterou soud v září 2023 schválil. Za podvod dostala i peněžitý trest 15 milionů korun.
Žalobkyně navrhla uzavřít dohody o vině a trestu i s dvaadvaceti stíhanými lidmi. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje souhlasili s peněžitými tresty v celkové výši přes 11,5 milionu korun. Soud ale dosud o dohodách pravomocně nerozhodl. U zbylých obviněných státní zástupkyně trestní stíhání podmíněně zastavila. Sedmadvacet stíhaných také zaplatilo 1,2 milionu korun jako peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.
Obvinění podle kriminalistů mezi lety 2011 a 2015 zapisovali do dokumentace zdravotní stav pacientů nebo potvrzení jejich fyzické kontroly a přítomnosti, i když podle vyšetřovatelů věděli, že pacienti v době jejich služby v zařízení hospitalizováni nebyli. „Tímto jednáním měli vykázat vyšší lůžkovou obsazenost a získat neoprávněný finanční prospěch pro zdravotnické zařízení,“ uvedl už dříve mluvčí Ibehej.
Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení na Příbramsku a specializuje se na léčbu pacientů s rakovinou či plicními chorobami a provozuje rehabilitaci. Většinovým vlastníkem je společnost Sudop Invest. Jednatelem nemocnice byl dříve také Roman Šmucler. Jeho společnost Asklepion podle obchodního rejstříku drží v nemocnici pětačtyřicetiprocentní obchodní podíl.
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