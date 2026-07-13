V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek


13. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek o rozměrech 100x50 metrů. Objekt se zbortil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Uvedli to na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusejí. U požáru zasahuje 21 jednotek. Hasiči pravděpodobně na místo povolají těžkou techniku a speciální řezací zařízení Cobra.

Požár ve Stankovského ulici byl hlášen v pondělí krátce po 5:30. Zasahuje u něj 21 jednotek, z toho šest profesionálních a 15 dobrovolných. Kolik je to celkem zasahujících hasičů, mluvčí nechtěla odhadovat. Zásah se zatím obešel bez zranění. Lze počítat s tím, že potrvá delší dobu.

„Zasahujeme zvnějšku, protože ta budova se zřítila dovnitř. Pravděpodobně budeme žádat o těžkou techniku, protože budeme potřebovat halu rozebrat. Budeme na místo povolávat posilové jednotky s řezacím a hasicím zařízením Cobra, které nám pomohou rozřezat halu, abychom se do ní dostali,“ uvedla Sýkora Fliegerová.

Hasiči uvedli, že mají nasazeno několik vodních proudů k ochraně okolí.

Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Město na svém webu a na facebooku také varovalo obyvatele. „Z důvodu požáru haly doporučujeme nevětrat a omezit pohyb na zakouřených prostranstvích,“ uvedlo.

Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje
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