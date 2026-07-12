Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje

Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě v neděli pracuje šest jednotek, které nadále zkrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou, řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Lokalita je stále ohraničena páskami, o zpřístupnění některých ulic se bude jednat v pondělí dopoledne, doplnil mluvčí.
„Nadále zasahuje na místě šest jednotek, čerpáme vodu z Dřevnice, kde máme zřízeno čerpací stanoviště. Na požářišti provádíme prolévání sutin a jejich zkrápění, ochlazování konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Na místě je dronová služba, která monitoruje prostředí a okolí,“ uvedl Řezníček.
K doutnajícím místům se zatím hasiči blíže dostat nemohou. „Tím, že je to zasaženo pod sutinami, strašně těžko se to prolévá. Tím, že stále dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu zcela nedostaneme, abychom to rozhrabali. Takže uvidíme, co se nám podaří do pondělí, kdy by se mělo znovu jednat o dalším postupu,“ řekl mluvčí hasičů. Požářiště mohou hasiči předat majiteli až po celkové likvidaci, termín zatím předjímat nechtějí.
Na místě stále platí všechna bezpečnostní opatření, okolní ulice jsou ohraničeny páskami a přístup k troskám budovy hlídá policie. „Perimetr zůstává stejný, jak pro veřejnost, tak pro zasahující, a o jeho snížení a zpřístupnění některých ulic se bude jednat v pondělí dopoledne,“ dodal Řezníček. Uzavřeny jsou i instituce v okolí. Z důvodu přetrvávající mimořádné situace zůstávají o víkendu pro návštěvníky uzavřeny budova 21 – Baťův mrakodrap i budovy 14 a 15 Baťova institutu, kde sídlí krajské muzeum, knihovna a galerie. „O dalším režimu provozu krajských budov bude Zlínský kraj veřejnost informovat podle vývoje situace,“ uvedl kraj na svých stránkách.
Budova s jedenácti nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. V sobotu vpodvečer jej snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník.