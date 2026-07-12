Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě v neděli pracuje šest jednotek, které nadále zkrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou, řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Lokalita je stále ohraničena páskami, o zpřístupnění některých ulic se bude jednat v pondělí dopoledne, doplnil mluvčí.

„Nadále zasahuje na místě šest jednotek, čerpáme vodu z Dřevnice, kde máme zřízeno čerpací stanoviště. Na požářišti provádíme prolévání sutin a jejich zkrápění, ochlazování konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Na místě je dronová služba, která monitoruje prostředí a okolí,“ uvedl Řezníček.

Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila
Požár budovy ve Zlíně

K doutnajícím místům se zatím hasiči blíže dostat nemohou. „Tím, že je to zasaženo pod sutinami, strašně těžko se to prolévá. Tím, že stále dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu zcela nedostaneme, abychom to rozhrabali. Takže uvidíme, co se nám podaří do pondělí, kdy by se mělo znovu jednat o dalším postupu,“ řekl mluvčí hasičů. Požářiště mohou hasiči předat majiteli až po celkové likvidaci, termín zatím předjímat nechtějí.

Na místě stále platí všechna bezpečnostní opatření, okolní ulice jsou ohraničeny páskami a přístup k troskám budovy hlídá policie. „Perimetr zůstává stejný, jak pro veřejnost, tak pro zasahující, a o jeho snížení a zpřístupnění některých ulic se bude jednat v pondělí dopoledne,“ dodal Řezníček. Uzavřeny jsou i instituce v okolí. Z důvodu přetrvávající mimořádné situace zůstávají o víkendu pro návštěvníky uzavřeny budova 21 – Baťův mrakodrap i budovy 14 a 15 Baťova institutu, kde sídlí krajské muzeum, knihovna a galerie. „O dalším režimu provozu krajských budov bude Zlínský kraj veřejnost informovat podle vývoje situace,“ uvedl kraj na svých stránkách.

Budova s jedenácti nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. V sobotu vpodvečer jej snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník.

Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu
Budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu po požáru

Výběr redakce

Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje

Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje

před 46 mminutami
Zemřel vlivný republikánský senátor Lindsey Graham

Zemřel vlivný republikánský senátor Lindsey Graham

08:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, USA ohlásily nové útoky na Írán

Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, USA ohlásily nové útoky na Írán

01:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Proměnlivé počasí ovlivňuje kvalitu pitné vody. Úpravny jedou na plný výkon

Proměnlivé počasí ovlivňuje kvalitu pitné vody. Úpravny jedou na plný výkon

před 2 hhodinami
Čína a Rusko v době summitu NATO upořádaly vojenské cvičení v Tichomoří

Čína a Rusko v době summitu NATO upořádaly vojenské cvičení v Tichomoří

před 4 hhodinami
Ruský útok na Sumy zabil nejméně pět lidí, Oděsa hlásí dva mrtvé

Ruský útok na Sumy zabil nejméně pět lidí, Oděsa hlásí dva mrtvé

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila

Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Ve Varech vyhrálo Padlé ovoce, natočil jej myanmarský režisér v české koprodukci

Ve Varech vyhrálo Padlé ovoce, natočil jej myanmarský režisér v české koprodukci

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy, zásah pokračuje

Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě v neděli pracuje šest jednotek, které nadále zkrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou, řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Lokalita je stále ohraničena páskami, o zpřístupnění některých ulic se bude jednat v pondělí dopoledne, doplnil mluvčí.
před 46 mminutami

VideoPřibývá vloupání do rodinných domů, v létě zloději cíli i na byty

Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů, nejvíc ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V Praze letos stoupl jejich počet meziročně o 44 procent. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů zvlášť teď v létě, kdy lidé odjíždějí na dovolené. Také majitelům radí, jak navodit dojem, že je dům stále obývaný – třeba automatickým spínačem světel. Zatímco rodinné domy bývají terčem zlodějů celoročně, o letních prázdninách se více zajímají také o byty. Důvodem je podle policistů menší pohyb v budovách i mnohdy horší zabezpečení.
před 3 hhodinami

Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila

Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, v sobotu vpodvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z druhého na první. Nyní na místě pracují čtyři desítky hasičů, kteří trosky budovy ochlazují, řekl večer jejich mluvčí Pavel Řezníček. Budova číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek, část z ní se zřítila. Lokalita je nadále ohraničena páskami a střeží ji policisté.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

VideoPražské MHD pomáhají opravy zvládat i obousměrné „kachny“

Na řadě míst v hlavním městě aktuálně kvůli různým opravám pomáhají takzvané kachny. Jsou to tramvaje čtyřicet let staré, ale pro provoz v tuzemské metropoli klíčové. Umí totiž jezdit oběma směry. Výhody spojené s obousměrností využívá dopravní podnik například na dolním konci Vinohradské ulice. Trať je tady kvůli napojování kolejí směrem k Václavskému náměstí dočasně slepá. Stejně jako ta v Libuši nebo na Pankráci. Stále populární je tento model tramvaje v Sarajevu nebo Pchjongjangu.
před 14 hhodinami

VideoRodinný film je vyznáním lásky nezávislé filmařině, říkají Baconovi

Hororovou komedii Rodinný film doprovodila do Varů také rodinná delegace: Kevin Bacon, jeho manželka Kyra Sedgwicková a děti Travis a Sosie Baconovi. Všichni mají co do činění s filmařinou. Tři z nich poskytli České televizi rozhovor o tom, jak jde dohromady tvůrčí práce a příbuzenstvo. „Přišlo nám krásné ukázat rodinu, která se společně snaží natočit film,“ říkají Baconovi k nápadu na komediální horor. Zamýšleli ho prý jako „milostný dopis nezávislé filmařině“.
před 15 hhodinami

Zaniklá obec za Tachovsku ožívá vzpomínkami a lidovou slavností

Starými příběhy a vzpomínkami na obyvatele i zvyky z české a německé strany hranice ožívá o tomto víkendu v Českém lese zaniklá obec Pavlův Studenec. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky bývalé obce, letní kino, besedy a výstavy. Poprvé po 81 letech se vrátila také stará lidová slavnost Schaa-Feier. Akce trvá do neděle.
před 18 hhodinami

V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil

Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích v sobotu ráno hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení, sdělil odpoledne mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu

Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj pět let. Hasiči v noci na pátek požár lokalizovali a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, čtvrtého na druhý. Hasební práce pokračují. Požářiště by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Podle statika již nebude možné budovu zachránit. Buď spadne sama, nebo bude muset být zdemolovaná. Při požáru se nikdo nezranil, příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod.
10. 7. 2026Aktualizováno10. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

před 2 hhodinami
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026