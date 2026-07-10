Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou, hasební práce pokračují


10. 7. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník, řekl ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Při požáru se podle něj nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.

Budova číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Pokud nespadne i zbytek objektu sám, bude nutná demolice, vyplynulo z dřívějšího vyjádření hasičů.

Hořet nejspíše začalo v devátém patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířili i do dalších pater a na střechu. „Celou noc probíhal monitoring pomocí dronů. Kontrolovaly se i okolní střechy. Žádné rozšíření požáru potvrzeno nebylo,“ uvedl mluvčí.

Hořící budova ve Zlíně se částečně zřítila, má narušenou statiku. Škody budou vysoké
Bortící se budova v plamenech ve Zlíně

Hasiči, kterých se u požáru vystřídalo několik stovek, prolévají sutiny částečně zřícené budovy vodou. „Na místě zůstávají dobrovolné jednotky, byla tam celou noc i výšková technika. Voda se bere z Dřevnice, takže tam je zřízeno čerpací stanoviště. Aktuálně zahajuje činnost zase letecká služba, takže budeme pokračovat v leteckém hašení,“ dodal Řezníček.

Vrtulníky shazovaly vodu na požářiště i během čtvrtka. Kvůli riziku zřícení dalších částí budovy se k ní hasiči nesmějí přiblížit na méně než 70 metrů.

Vysoké škody na majetku

Policie škodu na obuvi odhadla na 60 až 80 milionů korun. Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk ČTK řekl, že ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Výroba se nachází jinde. Firma je podle něj pojištěná. Společnost si letos připomněla deset let od založení, loňský obrat činil okolo 300 milionů korun.

V budově shořelo i více než 27 tisíc výtisků baťovské literatury, které tam měla uskladněné Nadace Tomáše Bati.

Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla v objektu uskladněné zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Serveru Seznam Zprávy to řekl majitel firmy Václav Hrbek. Požárem zasažený objekt byl jediným skladem společnosti, uvedl. Podle něj navíc skutečná škoda výrazně převýší skladovou hodnotu zboží. „Pro nás je daleko důležitější i marže, která nám tam odchází. Potřebujeme platit provoz prodejen a máme zhruba 400 až 450 lidí, kteří jsou na tomhle závislí,“ uvedl Hrbek.

Chemická laboratoř v ovzduší nenaměřila zvýšenou koncentraci škodlivin. Lidé v okolí by však nadále neměli větrat. Policie vyzývá obyvatele, aby se k místu požáru nepřibližovali a omezili pobyt v oblastech zasažených kouřem. Požár i zřícení částí budovy přitom přilákaly do širšího centra města zástupy lidí. Někteří z nich si neštěstí fotografovali a natáčeli, popisovali po telefonu dění známým a pozorovali zásah hasičů.

Hasiči zlikvidovali požár haly v Havlíčkově Brodě, škoda je odhadem 350 milionů
Následky požáru skladovací haly v průmyslové zóně na okraji Havlíčkova Brodu

Výběr redakce

Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou, hasební práce pokračují

Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou, hasební práce pokračují

06:09Aktualizovánopřed 10 mminutami
Koalice chce, aby vraždu nešlo promlčet. Podobný návrh vznikl i v Senátu

Koalice chce, aby vraždu nešlo promlčet. Podobný návrh vznikl i v Senátu

před 1 hhodinou
Volkswagen ohlásil omezení výroby, k propouštění se nevyjádřil

Volkswagen ohlásil omezení výroby, k propouštění se nevyjádřil

před 8 hhodinami
Ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily nejméně 265 civilistů, řekla představitelka OSN

Ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily nejméně 265 civilistů, řekla představitelka OSN

před 9 hhodinami
Hořící budova ve Zlíně se částečně zřítila, má narušenou statiku. Škody budou vysoké

Hořící budova ve Zlíně se částečně zřítila, má narušenou statiku. Škody budou vysoké

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Kabinet vyhodnocoval 978 úkolů, ministři jich dokončili 195, prohlásil Babiš

Kabinet vyhodnocoval 978 úkolů, ministři jich dokončili 195, prohlásil Babiš

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Stanice zaznamenaly v Česku slabý otřes, původně přístroje hlásily mnohem silnější

Stanice zaznamenaly v Česku slabý otřes, původně přístroje hlásily mnohem silnější

před 10 hhodinami
EP podpořil pozměněnou výjimku pro kontrolu internetové komunikace

EP podpořil pozměněnou výjimku pro kontrolu internetové komunikace

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Zlínský kraj

Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou, hasební práce pokračují

Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník, řekl ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Při požáru se podle něj nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.
06:09Aktualizovánopřed 10 mminutami

Hořící budova ve Zlíně se částečně zřítila, má narušenou statiku. Škody budou vysoké

Ve Zlíně ráno vypukl požár ve skladu obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila, stát zůstávala zhruba polovina objektu s jedenácti nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů má ale budova narušenou statiku. Požár, který podle hasičů ve čtvrtek uhašený nebude, si dle policie a záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Materiální škody ale budou vysoké. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoSečteno: Zlínský kraj

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 9. července se věnoval Zlínskému kraji.
před 17 hhodinami

Cyrilometodějské slavnosti ve Velehradě završila poutní mše

Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku završila slavnostní poutní mše na prostranství před bazilikou. Na 5. červenec připadá státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Velehradské cyrilometodějské slavnosti na jejich odkaz poukazují. Patří k nejvýznamnějším církevním událostem v zemi, běžně se jich účastní desítky tisíc lidí. Dny lidí dobré vůle začaly v sobotu.
5. 7. 2026Aktualizováno5. 7. 2026

VideoVe Velehradě začaly Dny lidí dobré vůle

Ve Velehradě na Uherskohradišťsku začaly dvoudenní Dny lidí dobré vůle. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Program zahájila Modlitba za vlast. Letošní ročník je věnován lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a všem pracovníkům ve zdravotnictví. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, navštěvují je desítky tisíc lidí.
4. 7. 2026

Nejvyšší soud zamítl Tejcovu stížnost v kauze týrání psa v Uherském Hradišti

Nejvyšší soud (NS) zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO) v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Soud dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost či snahu o nápravu, uvedl NS. Tejc zopakoval, že je potřeba zvýšit příslušné trestní sazby.
2. 7. 2026Aktualizováno2. 7. 2026

Některá města letos otevřela opravená koupaliště, jinde ale začátek prázdnin nestihli

Začátek letních prázdnin odstartoval hlavní sezonu koupališť. Zatímco některá města a obce letos otevřely nové biotopy nebo dokončily rozsáhlé rekonstrukce koupališť, jinde práce nabraly zpoždění. Důvodem jsou komplikace při stavbě i změny projektů.
26. 6. 2026

V přírodě, na zámku či v krojích. Některé školy předají vysvědčení netradičně

Tradiční předávání vysvědčení ve školních lavicích se na některých školách mění ve společenskou akci. Místo rychlého předání hodnocení od kantorů v rámci jedné vyučovací hodiny volí řada institucí netradiční předávání v jiných prostorách, než je půda školy – ať už v horské přírodě, na zámku, nebo v krojích.
21. 6. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

před 13 hhodinami
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

před 14 hhodinami
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026