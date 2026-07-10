Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou, hasební práce pokračují

Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník, řekl ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Při požáru se podle něj nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.
Budova číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Pokud nespadne i zbytek objektu sám, bude nutná demolice, vyplynulo z dřívějšího vyjádření hasičů.
Hořet nejspíše začalo v devátém patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířili i do dalších pater a na střechu. „Celou noc probíhal monitoring pomocí dronů. Kontrolovaly se i okolní střechy. Žádné rozšíření požáru potvrzeno nebylo,“ uvedl mluvčí.
Hasiči, kterých se u požáru vystřídalo několik stovek, prolévají sutiny částečně zřícené budovy vodou. „Na místě zůstávají dobrovolné jednotky, byla tam celou noc i výšková technika. Voda se bere z Dřevnice, takže tam je zřízeno čerpací stanoviště. Aktuálně zahajuje činnost zase letecká služba, takže budeme pokračovat v leteckém hašení,“ dodal Řezníček.
Vrtulníky shazovaly vodu na požářiště i během čtvrtka. Kvůli riziku zřícení dalších částí budovy se k ní hasiči nesmějí přiblížit na méně než 70 metrů.
Vysoké škody na majetku
Policie škodu na obuvi odhadla na 60 až 80 milionů korun. Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk ČTK řekl, že ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Výroba se nachází jinde. Firma je podle něj pojištěná. Společnost si letos připomněla deset let od založení, loňský obrat činil okolo 300 milionů korun.
V budově shořelo i více než 27 tisíc výtisků baťovské literatury, které tam měla uskladněné Nadace Tomáše Bati.
Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla v objektu uskladněné zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Serveru Seznam Zprávy to řekl majitel firmy Václav Hrbek. Požárem zasažený objekt byl jediným skladem společnosti, uvedl. Podle něj navíc skutečná škoda výrazně převýší skladovou hodnotu zboží. „Pro nás je daleko důležitější i marže, která nám tam odchází. Potřebujeme platit provoz prodejen a máme zhruba 400 až 450 lidí, kteří jsou na tomhle závislí,“ uvedl Hrbek.
Chemická laboratoř v ovzduší nenaměřila zvýšenou koncentraci škodlivin. Lidé v okolí by však nadále neměli větrat. Policie vyzývá obyvatele, aby se k místu požáru nepřibližovali a omezili pobyt v oblastech zasažených kouřem. Požár i zřícení částí budovy přitom přilákaly do širšího centra města zástupy lidí. Někteří z nich si neštěstí fotografovali a natáčeli, popisovali po telefonu dění známým a pozorovali zásah hasičů.