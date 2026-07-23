Zbytek vyhořelé budovy ve Zlíně se neodkladně zbourá


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a zčásti zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Zlínská radnice to ve čtvrtek oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po dvou týdnech ve středu odpoledne.

Majitel objektu, společnost Cream, již dříve uvedl, že je připraven objekt převzít. Odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů, má již vybranou odbornou firmu. Hasiči však zatím objekt společnosti nepředali.

„Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. Rozhodnutí bylo odesláno do datové schránky majiteli objektu, společnosti Cream. V platnosti zůstává zákaz vstupu do celého areálu, který nechal vlastník zdevastovaného objektu oplotit,“ uvedla radnice. Hasiči zůstávají na místě a budou tam, než se rozhodne o předání budovy majiteli. „Kdy se tak stane, to prozatím není jisté. Předpokládá se konec tohoto týdne,“ uvedla radnice.

Hasiči zlikvidovali požár výškové budovy ve Zlíně
Vyhořelá budova ve Zlíně

Ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt potvrdil, že rozhodnutí stavebního úřadu přišlo do datové schránky společnosti. „Jakmile se s rozhodnutím seznámíme, budeme informovat o dalších krocích,“ uvedl Schmidt. V pondělí bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu o oplocení objektu. Cream instaloval oplocení i kamery.

Vzniklé škody

Společnost má v budově sídlo. V objektu byly především sklady a kanceláře. Hořet začalo 9. července ráno nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina.

Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.

Zjistit příčinu požáru ve Zlíně může trvat měsíce
Vyhořelá budova ve Zlíně

Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo devíti tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

Příčina požáru zatím není známá, ani výše škody. Požár si nevyžádal žádné zranění. Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení.

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