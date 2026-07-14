Zjistit příčinu požáru ve Zlíně může trvat měsíce


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Příčinu požáru budovy číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„Na místě je šest jednotek (hasičů), které pořád čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají místo, kde jsou sutiny, protože tam teplota opravdu je stále vysoká,“ sdělila mluvčí.

Hasiči využívají také drony, které prostor monitorují a pomocí termokamer zjišťují teploty na požářišti. Požár si podle nich nevyžádal žádné zranění.

Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.

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O termínu likvidace požáru a možném předání budovy majiteli, společnosti Cream, nechtěla Javoříková spekulovat. V pondělí řekla, že zásah hasičů nejspíš potrvá ještě několik dní. Z požářiště podle ní už nestoupá kouř. Kdyby se znovu objevil, lidé z okolních budov by na doporučení hasičů neměli větrat. „Neočekávám, že by kouř šel někam dál,“ uvedla mluvčí.

Bezprostřední okolí hořící budovy zůstává zavřené. Vyšetřovatelé, kteří budou zjišťovat příčinu požáru, proto na požářiště zatím neměli možnost vstoupit. „Zatím jsou tam hasiči, ještě nám to nepředali,“ sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Odhadovat nechtěla ani výši škody.

Likvidace požáru budovy ve Zlíně potrvá ještě několik dní, uvedli hasiči
Situace po požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, 13.7. ve Zlíně

Výše škody zůstává nejasná

Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.

Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun. Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která vyrábí karbonová kola a vyvíjí titanové rámy, dotkl se i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.

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Bortící se budova v plamenech ve Zlíně

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