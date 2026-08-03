Opravu Rudné ulice v Ostravě provází dopravní omezení

V Ostravě stavbaři opravují téměř šestikilometrový úsek Rudné ulice, která patří k nejvytíženějším silnicím v Moravskoslezském kraji. Oprava, která potrvá do 20. srpna, bude stát 155 milionů korun. Dělníci pracují v úseku od mimoúrovňového křížení Nad Porubkou po mimoúrovňový úsek Plzeňská.
Ulice Rudná je nejzatíženější silnice první třídy v Moravskoslezském kraji, podle posledního sčítání dopravy tady za 24 hodin projede v průměru 40 tisíc vozidel. Vysoká zátěž se podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla projevila i na stavu silnice. Vrstvy asfaltu byly před koncem životnosti.
„V Rudné ulici jsme v loňské a letošní stavební sezoně velmi intenzivně pracovali na rekonstrukci čtyř mostů. V tuto chvíli na rekonstrukci navazujeme naprosto zásadní výměnou vozovky téměř na šesti kilometrech. Z pohledu řidičů se v tuto chvíli výrazně zvětší dopravní omezení,“ řekl Rýdl.
Čtyřpruhová vozovka se bude opravovat ve dvou směrech. Nejprve se opravuje jeden směr a řidiči po druhé části silnice jezdí obousměrně, v druhé etapě se situace otočí. Pro opravy byl záměrně vybrán srpen, kdy je v ulici nejmenší provoz.
Silničáři budou pracovat ve třísměnném provozu
„Budeme pracovat ve dvou i třísměnném provozu, na což máme i potřebná povolení od hygieny. Máme tady nasazeny mimořádné kapacity,“ podotkl Rýdl. Po opravě by nový povrch měl vydržet šestnáct až osmnáct let. Při výběru zhotovitele silničáři podle něj zohledňovali nejen výslednou cenu, ale i čas opravy.
„V sobotu tady bylo nasazeno dvanáct silničních fréz, které dokázaly prakticky za jeden den vyfrézovat 45 tisíc tun materiálu, který následně bude nahrazen asfaltovými vrstvami,“ uvedl za zhotovitele Jan Vavřík. V současnosti dělníci pokládají ložnou vrstvu.
„Během dvaceti dnů přemístíme sto padesát tisíc tun materiálu, abychom mohli tuto ulici upravit. Hlavně hlučné práce se snažíme dělat ve dvousměnném provozu, od 22:00 do 05:00 využíváme čas pro méně hlučné práce, třeba aplikaci spojovacího postřiku,“ přiblížil Vavřík.
Na stavbě pracuje v průměru okolo stovky lidí. Během opravy bude i v renovovaných místech umožněn průjezd autobusům městské hromadné dopravy a záchranářům.