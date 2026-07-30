Havířovská nemocnice polyká stamiliony. Opozice chce audit

Za šest měsíců navýšil Moravskoslezský kraj příspěvek krajské nemocnici v Havířově o téměř čtvrt miliardy. Vyplývá to z materiálu krajské rady. Prvních čtyřicet milionů korun na provoz schválila rada loni v prosinci, dalších dvě stě milionů letos v květnu. Vedení kraje věří, že situaci v zařízení stabilizuje nové vedení. Někteří opoziční zastupitelé ale požadují audit.
Peníze, které Moravskoslezský kraj havířovské nemocnici v květnu poslal navíc, mají posloužit k dofinancování hlavní činnosti a úhradě závazků po splatnosti. Stejně jako prvních 40 milionů korun z konce loňského roku.
„Nemocnice Havířov je krajskou příspěvkovou organizací financovanou z příspěvků zřizovatele. Jejím úkolem není generovat zisk, ale zajišťovat zdravotní péči pro obyvatele. Proto bylo povinností kraje přijmout opatření, která zajistí pokračování této důležité veřejné služby,“ uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
„Co má paměť sahá, nepamatuji si, že by tak vysoká částka byla nutná na pokrytí provozu některé nemocnice. Dá se říct, že je to poměrně výjimečná situace. Je to hodně peněz a je třeba přesně vědět, kdo je za to zodpovědný a kde se stala chyba. Jestli se stala, musíme vědět, co s tím budeme dělat,“ poznamenal lékař a opoziční krajský zastupitel Ondřej Němeček (nestr.).
Bývalý ředitel odešel na vlastní žádost
Ke konci května z nemocnice po sedmi letech na vlastní žádost odešel ředitel Norbert Schellong. K její finanční kondici se vyjádřit nechtěl. „Nemám chuť ani mandát vyjadřovat se k věcem, které už mi nepříslušejí,“ řekl telefonicky redaktorce České televize.
Na svém facebookovém profilu v polovině května uvedl, že má po sedmi letech pocit, že společně se zaměstnanci naplnil misi, se kterou do nemocnice nastupoval. „Za dobu mého působení dosáhly investice do nemocnice téměř jedné miliardy korun. Modernizovali jsme přístrojové vybavení, digitalizovali procesy a snažili se, aby nemocnice byla moderním, bezpečným a na pacienty orientovaným zdravotnickým zařízením,“ napsal.
Od 1. června má zdravotnické zařízení nového ředitele Aleše Zbožínka, který přišel z vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny. Mluvčí nemocnice Silvie Skotnicová České televizi řekla, že je Zbožínek ve funkci krátce a teprve se seznamuje se situací, proto ji zatím nebude komentovat.
Ekonomická stabilita je hlavní prioritou, tvrdí nové vedení
Při svém nástupu Zbožínek na webu nemocnice uvedl, že jeho hlavní prioritou bude ekonomická stabilita. „Musíme se nejdříve podívat na to, kde máme vnitřní rezervy. V provozu například na to, zda jsou kapacity jednotlivých oddělení využívány efektivně a s ohledem na současné potřeby města a regionu, ale i na současné trendy medicíny a zda na tuto péči máme dostatek potřebného odborného personálu,“ uvedl.
Chce znát také pohled a potřeby jednotlivých zdravotních pojišťoven a korektním jednáním s nimi dosáhnout toho, aby nemocnice dostávala za dohodnutou a poskytovanou kvalitní péči zaplaceno.
Podle Zbožínka se ale v nemocnici udělalo také mnoho práce. „Výborně funguje urgentní příjem, modernizovala se řada pracovišť a nemocnice má několik oborů s velkým potenciálem dalšího rozvoje,“ uvedl. Poznamenal zároveň, že havířovská ani karvinská nemocnice nemusí zajišťovat veškerou péči samostatně. Musí však být schopné pacientům poskytnout kvalitní akutní a diagnostickou péči a ve spolupráci s centry také koordinovanou návaznou péči.
Podle Birklenové věří Moravskoslezský kraj tomu, že se situace s novým vedením rychle stabilizuje.
Opozice: Audit by měl odhalit chybu
Opozice ale upozorňuje, že není jasné, co přesně se v nemocnici stalo a proč musela být částka určená na udržení provozu tak vysoká. Podle Němečka by proto byl namístě audit.
„Audit je vhodný nástroj. Samozřejmě ani ne tak proto, aby se hledal nějaký viník nebo trestní odpovědnost, ale aby se přišlo na to, zda tam není systémová chyba a zda jsou všechny postupy správné. Je potřeba důkladně analyzovat, jak finance tekly, proč se to stalo a proč se to stalo právě v této nemocnici,“ vysvětlil Němeček.
Moravskoslezský kraj zřizuje celkem sedm nemocnic. Žádná z nich ale podle opozice nemá tak velké problémy s financováním jako zařízení v Havířově. Mimořádné peníze na provoz dostala v květnu také nemocnice v Karviné-Ráji.
„Moravskoslezská nemocnice Karviná-Ráj obdržela provozní dotaci ve výši 70 milionů korun na závazky po splatnosti, které vyplývají ze ztrátových hospodářských výsledků do roku 2019,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Marcela Hladká.
Krajské i městské nemocnice mohou mít podle některých politiků problémy také s úhradami od zdravotních pojišťoven. Méně podle nich vyplácejí především zaměstnanecké pojišťovny.
„Úhradová vyhláška by mohla být nastavena lépe. Nejsou dána přesná pravidla jednotlivých měsíčních plateb, protože je to tam vágně formulováno, a neexistuje žádný rozhodce, na kterého byste se mohli obrátit,“ řekl ostravský zastupitel a radní Michal Mariánek (Ostravak).
U moravskoslezských krajských nemocnic podle opozice chybí také jasná koncepce. Současný model je nastaven tak, že každá nemocnice hospodaří samostatně a například z personálního hlediska si zařízení vzájemně konkurují.