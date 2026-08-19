Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích se několik týdnů šíří střevní infekce

Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích na Zlínsku se několik týdnů šíří norovirová střevní infekce. Šlo o zhruba 140 případů. Výskyt akutních gastroenteritid potvrdila portálu iDNES.cz Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK). Od poloviny července zaznamenali hygienici zhruba 25 případů nakažlivého onemocnění týdně. Laboratorní vyšetření u části pacientů potvrdila noroviry, napsal server.
„Ze začátku jsme měli i třicet případů týdně, v některých týdnech jich bylo pouze deset. Dohromady jde dosud o zhruba 140 osob,“ uvedl ředitel KHS ZK Miroslav Procházka. Nakažených však může být více.
„Vzhledem k tomu, že onemocnění má zpravidla krátký a mírný průběh, nelze vyloučit ani sporadický výskyt mimo hlášené a evidované případy. V současné době však nemáme důkazy o plošném šíření napříč celými Luhačovicemi,“ sdělila ředitelka protiepidemického odboru hygieny Jana Hošková.
V Luhačovicích, které jsou největšími lázněmi na Moravě, jde podle hygieniků o norovirovou nákazu, která se projevuje nevolností, zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Onemocnění bývá většinou krátkodobé. Odkud se nákaza vzala, hygienici zjišťují. Odebrali řadu vzorků z vody či potravin, noroviry v nich ale nezjistili.
Nákaza se vyskytovala na různých místech, v současnosti se s ní potýká už jen jedno zařízení. Společnost Lázně Luhačovice, která provozuje velkou část hotelů a lázeňských domů, nyní žádný případ neeviduje. „U nás jsme zaznamenali asi patnáct až dvacet lidí s nákazou, ale už před měsícem. Nebylo to nic mimořádného, hlásili jsme to hygieně, byl zvolen standardní postup opatření a v řádech dnů bylo všechno rychle ukončeno,“ popsal generální ředitel Jiří Dědek.
Přítomnost norovirů potvrdili hygienici také v souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku. Za posledních pět dní přibyly už jen čtyři případy, dohromady tak hygienici evidují 115 nemocných. Pokles počtu přičítají protiepidemickým opatřením. Původce snadno přenosného virového onemocnění tam hygienici stále hledají.