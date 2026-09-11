V Kalifornii bojují s lesním požárem Lucas

Lesní požár v oblasti Potter Valley v kalifornském okrese Mendocino už rozlohou přesáhl tisíc akrů. Kalifornští hasiči uvedli, že požár byl už z pěti procent lokalizován a že se šíří mírnou rychlostí. K incidentu byly přivolány i letecké jednotky. Příčina požáru je stále předmětem vyšetřování. Úřady oblast evakuují.
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Německo obžalovalo členy Hamásu kvůli zbraním, jeden z nich byl v Česku
Německé státní zastupitelství podalo žalobu na sedm členů palestinské teroristické organizace Hamás, údajně obstarávali zbraně pro útoky na izraelské nebo židovské cíle na území Německa či Rakouska. Ze sdělení státního zastupitelství vyplývá, že mezi obžalovanými je Burhán K., kterého německá policie zadržela loni v listopadu po příjezdu z Česka.
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů
V posledních volbách do estonského parlamentu (Riigikogu) hlasovala méně než polovina mladých lidí. Podle odborníků je příčinou spíše nedostatek důvěry a rostoucí odtrženost politiky od každodenního života než nedostatek zájmu.
EK schválila 6,1 miliardy eur na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu
Evropská komise v pátek schválila poskytnutí 6,1 miliardy eur (147,6 miliard korun) na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, munici a drony. Kyjev je může využít mimo jiné na nákup raket PAC-3 pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot, informovala Komise. Jedná se o další prostředky z půjčky pro Ukrajinu v celkovém objemu devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun).
Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu
Jemenští povstalci hútíové převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab. Jde o klíčové body k získání kontroly nad touto úžinou, kterou se vstupuje do Rudého moře a která je zásadní pro lodní dopravu směřující z Evropy do Asie. Hutíjská televize al-Masíra později oznámila, že Saúdská Arábie zasáhla letiště ve městě Muchá, kterého se islamisté zmocnili ve čtvrtek. Zatím nejsou hlášeny žádné škody.
Kyjev čelil ruskému dronovému útoku, Ukrajina udeřila v Bělgorodské oblasti
Kyjev a další ukrajinská města čelily v noci na pátek dalšímu náletu ruských dronů, včetně bezpilotních letounů s proudovým pohonem. Představitelé ukrajinské metropole vyzvali obyvatele, aby se uchýlili do krytů. Údery směřovaly i na ruské území. Úřady v Bělgorodské či Tulské oblasti hlásí mrtvé a zraněné. V Saratově pak dronový útok způsobil požár v logistickém centru ruského internetového prodejce Ozon, prohlásila firma. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
V Kalifornii bojují s lesním požárem Lucas
Lesní požár v oblasti Potter Valley v kalifornském okrese Mendocino už rozlohou přesáhl tisíc akrů. Kalifornští hasiči uvedli, že požár byl už z pěti procent lokalizován a že se šíří mírnou rychlostí. K incidentu byly přivolány i letecké jednotky. Příčina požáru je stále předmětem vyšetřování. Úřady oblast evakuují.
Pegasus může převzít ČSA a Smartwings, povolil antimonopolní úřad
Turecká skupina Pegasus může koupit České aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings, povolil antimonopolní úřad (ÚOHS). Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu.
Volby v německém Meklenbursku vyhraje AfD, ukazují průzkumy
Volby ve spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko příští týden vyhraje strana Alternativa pro Německo (AfD), zatímco hlasování v Berlíně ovládne strana Levice, vyplývá z průzkumů institutu Forschungsgruppe Wahlen (FGW) zveřejněných veřejnoprávní stanicí ZDF. Podle průzkumů AfD v Meklenbursku – Předním Pomořansku získá 37 procent hlasů a Levice v hlavním městě 23 procent. Volby se konají v neděli 20. září.
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Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům
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„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště
1. 9. 2026