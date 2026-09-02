Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Podle nové zprávy nedošlo v Irsku k omezení přístupu dětí k platformám sociálních médií, a to navzdory zákonným povinnostem, které vstoupily v platnost v červenci 2025 a jejichž cílem bylo tomuto jevu zabránit.
Podle nové zprávy nedošlo k omezení přístupu nezletilých dětí k platformám sociálních médií, a to navzdory zákonným povinnostem, které vstoupily v platnost v červenci 2025 a jejichž cílem bylo tomuto jevu zabránit.
Zpráva organizace CyberSafeKids, která se zabývá bezpečností na internetu, odhalila, že navzdory novým opatřením k ověřování věku má mnoho dětí ve věku od osmi do dvanácti let stále účty na sociálních sítích určených pro uživatele starší třinácti let.
Z výzkumu rovněž vyplývá, že mezi mladými lidmi došlo k výraznému nárůstu využívání generativní umělé inteligence.
Z průzkumu vyplynulo, že mnoho dětí i nadále čelí negativním zkušenostem na internetu, přičemž výrazně vzrostl počet případů, kdy jsou vystaveny podvodům, zavádějícím nebo falešným informacím.
Zpráva uznává vliv hnutí rodičů, kteří se společně zasazují o odložení pořízení smartphonů a přístupu k sociálním sítím u dětí ve věku základní školy, avšak podle organizace CyberSafeKids existují jasné důkazy o tom, že tento přístup nezasahuje všechny komunity stejně.
„Intenzivní debata o zákazu přístupu k sociálním sítím pro osoby mladší šestnácti let míjí podstatu věci,“ uvedla Alex Cooneyová, generální ředitel organizace CyberSafeKids.
„Hádáme se o tom, jestli máme zamknout dveře, zatímco zákony, které mají chránit děti uvnitř, se vůbec nedodržují.“
V pořadu „Morning Ireland“ stanice RTÉ Cooneyová uvedla, že platformy sociálních médií znají skutečný věk dětí, které využívají jejich služby, a mohly by pro jejich ochranu dělat více.
„Mohli by zavést ověřování věku, což je jednoznačné opatření k určení věku, ale ještě znepokojivější je, že… děti mají i tak přístup k pornografii,“ řekla.
„Na evropské úrovni platí pravidlo, podle kterého by děti mladší osmnácti let neměly mít přístup k pornografii bez ověření věku, ale i tak to dělají,“ dodala.
Cooneyová uvedla, že platformy sociálních médií nejenže umožňují přístup k pornografii, ale dokonce ji vnucují nezletilým dětem, a dodala, že „v posledním roce došlo k výraznému nárůstu“.
Dále uvedla, že zaznamenávají „výrazné rozdíly“ v počtu hlášení, která dostávají od dětí ve školách zaměřených na znevýhodněné.
„Když se podíváte na statistiky ze sociálních médií, vidíte, že čísla týkající se přístupu nezletilých k chatbotům s umělou inteligencí, hraní her určených pro osoby starší 18 let i on-line komunikace s neznámými lidmi jsou mnohem vyšší – všechna tato čísla jsou vyšší,“ uvedla Cooneyová.
„Musíme tedy zajistit, aby se všechna opatření, která zavádíme, dostala do všech koutů země, aby byly všechny děti na internetu lépe chráněny,“ dodala.
Nicola Flanneryová, partnerka v oddělení Digital Trust and Privacy společnosti Deloitte Ireland, uvedla, že zpráva CyberSafeKids ukazuje, že děti se pohybují v digitálním prostředí, které nebylo nikdy navrženo s ohledem na jejich vývojové potřeby, a stále se v alarmujícím měřítku setkávají se škodlivým obsahem.
„Irský kodex on-line bezpečnosti a zákon EU o digitálních službách nastavily minimální standardy, ale tato zpráva nám ukazuje, že samotná regulace nikdy nestačila,“ uvedla Flanneryová.
„Vyžaduje to, aby regulační orgány odstranily nedostatky, na které tato zpráva poukazuje, aby platformy od samého počátku zabudovaly bezpečnost do svého designu, aby školy začlenily digitální gramotnost do učebních plánů a aby rodiče zůstali aktivně zapojeni.“
Článek napsal Brian O'Donovan (RTÉ), poprvé byl publikován 2. září 2026 v 01:01 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.