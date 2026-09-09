Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem


před 21 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

V úzkém přístavním kanálu mezi Černým mořem a Varenským jezerem mohou vznikat nečekaně silné proudy a výrazné výkyvy hladiny, které ohrožují lodní dopravu a komplikují provoz přístavu. Příčiny tohoto jevu zkoumali vědci z Tallinské technické univerzity TalTech. Své závěry publikovali v odborném časopise Ocean Science.

Piloti už řadu let pozorují silné a neobvyklé proudy v 2,4 kilometru dlouhém a 300 metrů širokém kanálu, který spojuje Varenské jezero s Černým mořem. Aby zjistily příčiny tohoto jevu, provedly akademička a profesorka Tallinské technické univerzity Maarja Kruusmaa a výzkumnice Laura Piho ve spolupráci s přístavem Varna podrobná měření.

„K tomu jsme využily měřicí stanice Hydromast vyvinuté v Centru biorobotiky Tallinské technické univerzity. Tři stanice v minutových intervalech zaznamenávaly rychlost a směr proudění vody i výšku její hladiny,“ vysvětlila Piho.

K týmu se připojil také emeritní profesor oceánografie Jüri Elken, který pomáhal neobvyklé pohyby vody objasnit. Širším cílem měření estonských výzkumníků je lépe porozumět dynamice proudění v kanálech. Tyto poznatky mohou pomoci i dalším regionům, které se potýkají s podobnými problémy, například zlepšit navigaci plavidel, předpovídat vznik silných proudů a včas varovat před jejich změnami.

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Nebezpečné výkyvy

Měření potvrdila, že kromě běžného mírného proudění mohou v kanálu spojujícím Varenské jezero na západním pobřeží Černého moře s mořem vznikat také silné výkyvy s periodou několika desítek minut. „Zvlášť výrazné byly oscilace s periodou 37 a 19 minut,“ zdůraznil Elken.

Podle estonských výzkumníků tyto výkyvy souvisejí s rezonancí v systému kanálu a Varenského jezera, která může za určitých atmosférických podmínek výrazně zesílit pohyb vody.

Během studie vědci zaznamenali dva mimořádně silné případy. V prvním se hladina vody náhle rozkmitala a výkyvy přetrvávaly po několik cyklů. Příčinou byla meteorologická tsunami, která může vzniknout tehdy, když se atmosférická fronta pohybuje nad mělkými pobřežními vodami rychlostí odpovídající jejich přirozené rezonanci.

Podle výzkumníků nastal druhý výrazný jev více než pět hodin po bouři, během níž vítr nad mořem dosahoval rychlosti až dvaceti metrů za sekundu. Během deseti minut se rychlost proudění změnila až o 0,8 metru za sekundu a hladina vody kolísala v rozsahu až 0,8 metru. Autoři studie upozornili, že takto výrazné výkyvy činí průjezd kanálem pro plavidla velmi nebezpečným, narušují provoz přístavu a celkově komplikují správu pobřežních oblastí.

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Ilustrační foto

Širší pohled

Výsledky studie mohou přispět k lepšímu poznání zákonitostí pohybu vody, což by mohlo pomoci při řízení provozu přístavů, zvýšit bezpečnost lodní dopravy a zároveň zpřesnit posuzování dopadů na životní prostředí. Podle výzkumníků je proto důležité dále studovat případy, kdy se v mořských zálivech a v kanálech, které je spojují s jezery a řekami ve vnitrozemí, objevují silné proudy a rezonanční výkyvy mořské hladiny trvající méně než hodinu.

Elken, Piho a Kruusmaa zdůraznili, že jejich studie sice navrhuje také konkrétní kroky k rozvoji systémů pro monitorování pobřeží a předpovídání podobných jevů, hlavním přínosem vědecké práce je však ukázat, jak mohou velmi častá měření v kombinaci s matematickým modelováním pomoci odhalit a předvídat nebezpečné výkyvy vody, které by jinak mohly zůstat bez povšimnutí.

Článek od ERR, poprvé byl publikován 9. září 2026 11:04 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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