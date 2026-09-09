SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí, informoval server iRozhlas.cz. Evropská komise (EK) přitom firmám z holdingu pozastavila proplácení části unijních dotací, jelikož premiér Andrej Babiš (ANO) se podle EK nachází v potenciálním střetu zájmů.
„Fond nemůže svévolně pozastavovat administraci ani výplatu podpor a dotací,“ sdělila serveru mluvčí Eva Češpiva. Komise takzvaně přerušila lhůtu pro proplacení části dotací, které po ní chtělo vedení fondu za druhé čtvrtletí tohoto roku. Fond o tom informoval v pondělí. „Státní zemědělský intervenční fond se obsahem sdělení Evropské komise zabývá a v současné době připravuje interní právní a procesní analýzu,“ dodala mluvčí.
Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust, podle Komise ale tento postup situaci dostatečně neřeší. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní, postoj EK k jeho střetu zájmů ho nezajímá, uvedl v úterý. Na tento spor by neměli doplácet Česko ani její občané, reagovala Kancelář prezidenta republiky.
Prezident Petr Pavel loni vyřešením situace ohledně střetu zájmů podmiňoval jmenování Babiše premiérem. Podle opozice Babiš obelhal hlavu státu i občany. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony.
Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a rovněž z kohezních fondů. „Mohu potvrdit, že Komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciálním střetu zájmů v souvislosti s řízením fondů politiky soudržnosti a zemědělských fondů,“ uvedla v úterý mluvčí EK Louise Bogeyová. „Komise se domnívá, že svěřenský fond, který pan Babiš zřídil, tuto situaci dostatečně neřeší,“ dodala.
Podle mluvčí SZIF to ale pro činnost fondu ve vztahu k Agrofertu neznamená žádnou změnu. „Fond nemůže svévolně pozastavovat administraci ani výplatu podpor a dotací a je povinen postupovat v souladu s platnou českou i evropskou legislativou. V současné době proto SZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor,“ sdělila iRozhlasu Češpiva.