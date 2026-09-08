VideoBabišův potenciální střet zájmů poškozuje zemi před partnery v Evropě, míní Kupka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Fakt, že premiér Andrej Babiš (ANO) zůstává v potenciálním střetu zájmů, jak v úterý uvedla Evropská komise, může ohrožovat dotace, které míří do Česka a poškozuje to i obraz tuzemska před partnery v Evropě, prohlásil v Interview ČT24 šéf ODS Martin Kupka. „Od začátku roku upozorňujeme na to, že stále není zveřejněný statut fondu,“ zmínil Kupka s odkazem na RSVP Trust, do něhož Babiš v únoru akcie holdingu Agrofert vložil. Kupka chce, aby se pozicí státu ve vyplácení dotací zabývala právní veřejnost. „Pokud nebude (stát) vymáhat finanční prostředky, které byly proplaceny nezákonně, hrozí, že další proplacené veřejné prostředky zaplatí občané,“ dodal. Pořad moderoval Jiří Václavek.

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