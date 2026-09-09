Britská letiště kvůli problémům řízení provozu zrušila přes dva tisíce letů


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Britská letiště ve středu opět zrušila či odložila stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes 2000 letů, na letištích uvázly desítky tisíc pasažérů. Ministryně dopravy si ve středu předvolala šéfa dispečerské společnosti NATS a hodlá v projevu k poslancům potvrdit, že za problémy není kybernetický útoky, uvedl web stanice BBC.

Problémy v systému pro zpracování letových údajů společnost NATS zaznamenala v úterý a do večera je podle prohlášení citovaného agenturou Reuters vyřešila.

V úterý zrušila britská letiště celkem 1750 odletů a příletů, potíže ale přetrvávají do středy, kdy bylo zrušeno dalších 291 letů, citovala BBC firmu analyzující letecký provoz Cirium. Letecké společnosti jsou nuceny posouvat lety a musejí hledat nové časy odletů pro stroje, které v úterý nečekaně neodletěly nebo přistály v jiných destinacích.

Šéf největších evropských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O'Leary ve středu agentuře Reuters řekl, že v úterý byla firma nucena zrušit 260 letů. Škodu odhaduje až na tři miliony liber (84 milionů korun). Aerolinky British Airways oznámily, že v úterý zrušily 260 a ve středu 190 letů. Společnost easyJet již v úterý uvedla, že kvůli problému na britských letištích nabírají její lety zpoždění v celé Evropě.

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Občas nastane problém, předpokládá letiště Heathrow

Největší britské letiště Heathrow ve středu informovalo, že se vrací k provozu, ale předpokládá občasné problémy. Postupný návrat k normálu provázený nárazovými obtížemi očekávají i další londýnská letiště Gatwick či Luton. Naopak zcela běžný provoz hlásí terminály Stansted, Manchester či Cardiff.

Na britských letištích kvůli problémům uvázly desetitisíce lidí, řada z nich tam trávila noc. „Jsme naprosto vyčerpaní. Spali jsme jen trošku,“ řekl BBC Alan Jones, který se ženou a dvěma dětmi strávil noc na tureckém letišti Dalaman, odkud v úterý marně chtěli odletět z dovolené zpět do Manchesteru.

Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová si předvolala šéfa NATS Martina Rolfea, aby ji ujistil, že se situace nebude opakovat a že systém je plně funkční a vyhovující. „Naprosto rozumím té frustraci...jednoznačně a absolutně přijímáme odpovědnost za chybu,“ řekl Rolfe BBC.

Alexanderová bude o problémech mluvit i s britskými poslanci, které podle stanice ujistí, že za problémy v žádném případě není kybernetický útok.

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Ilustrační foto

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