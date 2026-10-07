Hútíové zasáhli letiště v Jemenu, hlásí se i k útokům na Saúdskou Arábii

Rakety a drony s výbušninami vystřelené jemenskými povstalci hútíi zasáhly v noci na středu mezinárodní letiště v jemenském Adenu, uvedlo podle agentury Reuters jemenské ministerstvo dopravy. Balistická raketa byla zachycena také severně od saúdskoarabské metropole Rijádu a povstalci se hlásí i k dalším útokům v zemi.
Mezinárodní letiště v Adenu je hlavní mezinárodní bránou pro části Jemenu, které nejsou pod kontrolou povstalců. Jedna raketa dopadla u přistávací dráhy několik minut před plánovaným přistáním letu z Káhiry, uvedlo ministerstvo. Úřady let proto zrušily a přesměrovaly do Džiddy, zatímco dvě letadla na dráze nechaly kvůli obavám z dalších útoků odvézt pryč.
Koalice vedená Saúdskou Arábií, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, uvedla, že severně od Rijádu zachytila a zničila balistickou raketu hútíů. Dodala, že sleduje odpalovací rampu nad jemenskou metropolí Saná, které je pod kontrolou povstalců, a že ji zničí. O škodách ani obětech se nezmínila. Vojenský mluvčí povstaleckého hnutí v prohlášení uvedl, že skupina zaútočila několika drony na mezinárodní letiště nacházející se právě severně od metropole, k čemuž se Saúdové zatím nevyjádřili.
Útoky na místa v Saúdské Arábii
Koalice ve středu brzy ráno místního času (před půlnocí SELČ) rovněž oznámila, že zachytila a zničila balistickou raketu vypálenou na saúdské město Chamís Mušajt. Povstalci tvrdí, že raketami a drony zaútočili i na mezinárodní letiště v Abhá nedaleko Chamís Mušajtu. Raketové útoky podle koalice vycházely ze Saná a z provincií Saada a Amran. Hútíjská televizní stanice al-Masíra v návaznosti na to uvedla, že saúdské síly provedly útok v oblasti západojemenských provincií Ibb a Táizz, což koalice zatím nepotvrdila.
Hútíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.