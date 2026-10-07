Nobelovu cenu za chemii získali vědci za výzkum zrcadlové chemie


7. 10. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČT24, Nobel.org, Reuters, ČTK

Švédská akademie věd oznámila, že nositeli Nobelovy ceny za chemii za letošní rok se stali Henri Kagan a Koenso Soai, kteří se věnují výzkumu nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze.

Francouzský a japonský vědec dostali Nobelovu cenu za dlouholetý přínos v oboru chemie. Podařilo se jim ukázat, jak důležité jsou v chemii zrcadlové odrazy.

Některé molekuly jako například aminokyseliny totiž existují ve dvou variantách, které jsou navzájem zrcadlovými obrazy. Živé organismy však obsahují pouze jednu z těchto variant. Jak mohla takováto chemická asymetrie vzniknout, ale bylo pro chemiky dlouho záhadou.

Henri Kagan a Kenso Soai přinesli řešení chemické záhady staré více než století: jak může spontánně vzniknout homochiralita. Chemické reakce, které vyvinuli, jsou úchvatné.
Heiner Linke, předseda Nobelova výboru pro chemii

Stejně jako lidské ruce také všechny aminokyseliny existují ve dvou zrcadlově obrácených variantách. Ale pouze jedna z nich se vyskytuje v bílkovinách našich buněk. Druhá se v přírodě vyskytuje jenom zřídka, takřka výjimečně.

Chemici se dlouho zamýšleli nad tím, jak je to možné, podle čeho se chiralita řídí a proč vlastně existuje. Když začali experimentovat s chemickými reakcemi, při nichž mohou vznikat dvě zrcadlově symetrické molekuly, vždy laboratorně získali oba typy v rovnoměrném poměru – tedy něco, co příroda nezná. Chemici se ale snažili vytvořit pouze jednu z těchto zrcadlových variant, protože při vývoji molekul, které budou interagovat s živými organismy – například v léčivech – bude mít požadovaný účinek pouze jedna z nich.

Henri B. Kagan a Kenso Soai
Zdroj: Nobel.org

Henri Kagan udělal první rozhodující krok v roce 1986, kdy objevil nový způsob manipulace s chemickými reakcemi, který umožnil vytvářet tyto zrcadlové obrazy. Kenso Soai učinil další krok. V roce 1995 vydal studii, kde jako první navrhl chemickou reakci, která měla potenciál být homochirální, tedy aby měla výsledná látka jen jednu zvolenou orientaci. V roce 2003 se mu to konečně podařilo. Představil reakci, při níž vznikl pouze jeden ze dvou možných zrcadlových obrazů. Kromě samotného života se tento čin dosud nikomu nepodařil.

„Díky Henri Kaganovi a Kenso Soaiovi dnes víme, jak může homochiralita vzniknout. Jejich objevy byly rozhodující pro chemiky, kteří navrhují reakce pro výrobu léčiv,“ zdůvodnila Nobelovská komise své rozhodnutí.

Varování před odvrácenou stranou vědy

Řada expertů považuje tento výzkum za sice velmi důležitý, ale současně za značně rizikový. Před dvěma roky vydala skupina expertů prohlášení, ve kterém varuje před využíváním této technologie při vytváření nových organismů – takzvaného zrcadlového života:

Zastavte pokusy se zrcadlovým životem, vyzývají vědci. Varují před výjimečnou hrozbou
DNA

Středeční ceremoniál ve Stockholmu navázal na předchozí dva dny, kdy se svět dozvěděl jména letošních laureátů cen za fyziologii a lékařství a za fyziku.

Loni se laureáty Nobelovy ceny za chemii stali Japonec Susumu Kitagawa, Australan Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi za výzkum metalo-organických sítí.

Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu korun). Po středeční ceně za chemii budou v následujících dnech předána ocenění za literaturu, mír a ekonomii.

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