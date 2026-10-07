Další nakažený morem v Rusku? WHO žádá informace


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec, uvedla agentura Reuters. Laborantka zmíněného irkutského ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu.

WHO uvedla, že si od ruských úřadů vyžádala informace ohledně mediálních zpráv o druhém zaměstnanci laboratoře se zápalem plic neurčeného původu, jakož i další informace k objasnění příčiny těžké pneumonie a patogenu, který vedl k přijetí opatření v oblasti veřejného zdraví.

Úřady v Irkutsku podle zpráv médií po smrti osmadvacetileté Darji Šipilovové uvalily karanténu na tři městské nemocnice, dětskou nemocnici a porodnici. Vzaly rovněž do izolace na dvě stovky lidí, kteří se zmíněnou laborantkou přišli do styku.

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Ilustrační foto

WHO v úterý označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy. Mluvčí WHO Christian Lindmeier novinářům v úterý řekl, že ruské úřady, které dosud oficiálně nereagovaly na žádost WHO o informace, prověřují, zda příčinou úmrtí nebyl plicní mor.

Americký tlak

Ohledně poskytnutí dalších informací naléhají na Rusko také Spojené státy. Šéf americké diplomacie Marco Rubio vybídl ruské úřady k transparentnosti a americký prezident Donald Trump později uvedl, že bude se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o záležitosti hovořit, uvedla agentura AFP. „Ano, mám naplánovaný telefonát,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě a dodal, že rozhovor se odehraje „velmi brzy“.

Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.

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