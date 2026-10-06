Rizika spjatá s podezřením na mor v Rusku jsou podle WHO nízká


6. 10. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké, uvedla agentura AFP. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy, sdělila WHO podle agentury Reuters.

Organizace také požádala Rusko o další informace o úmrtí laborantky, která podle úřadů zemřela z neznámých příčin. O tom, že žena podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média, úřady ale výskyt moru nadále popírají.

„Počáteční posouzení rizik provedené WHO na základě dostupných informací naznačuje, že riziko je pro Irkutsk střední až nízké, pro Ruskou federaci jako celek nízké a pro evropský region velmi nízké,“ řekl dle AFP mluvčí WHO Christian Lindmeier. Podle Reuters dodal, že ruské úřady, které dosud oficiálně nereagovaly na žádost WHO o informace, prověřují, zda příčinou úmrtí nebyl plicní mor.

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Ilustrační foto

Ruské úřady stále popírají výskyt moru v Irkutské oblasti na Sibiři, uvalily ale karanténu na místní nemocnice, uvedl v pondělí populární ruský list Moskovskij komsomolec. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale prohlásil, že „je třeba se řídit oficiálními prohlášeními úřadu na ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor a nevěnovat pozornost různým pověstem, spekulacím a tak podobně“. Dodal, že v úřadu pracují špičkoví odborníci.

Informace o podezření, že v Rusku propukl mor, a o souvisejících karanténách sleduje Bílý dům, napsal americký server Axios s odvoláním na nejmenovaného představitele administrativy Donalda Trumpa. Americká diplomacie podle stanice RFE/RL vyzvala ruské úřady k poskytnutí informací. Hygienici v tuzemsku uvedli, že informace o podezření na výskyt plicního moru v Rusku monitorují.

Podle pneumologa Vladimíra Koblížka se v Evropské unii s plicním morem v současnosti běžně nesetkáváme. Důležitá je podle něj především rychlá léčba a izolace nemocných. „Plicní mor je vzácná, ale velmi nebezpečná forma morové infekce. Šíří se kapénkami a má krátkou inkubační dobu jeden až čtyři dny. Bez léčby může být smrtelný, při včasném nasazení antibiotik, která jsou u nás snadno dostupná, je však léčitelný,“ uvedl lékař.

Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.

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Snímky morové bakterie Yersinia pestis pod elektronovým mikroskopem

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