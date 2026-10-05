Smrt pracovnice výzkumného ústavu vyvolala na Sibiři obavy z možné nákazy morem


před 1 hhodinou|Zdroj: CNN, Euronews

Smrt osmadvacetileté pracovnice protimorového výzkumného ústavu v ruské Irkutské oblasti vyvolala obavy z možného výskytu moru, píše americká stanice CNN. Podle místních médií, na která odkazuje web Euronews, žena při práci rozbila zkumavku s bakterií způsobující toto onemocnění. Ruské úřady však nákazu morem nepotvrdily a uvádějí, že žena zemřela na zápal plic neznámého původu. Hygienická situace v oblasti je podle nich stabilní.

Pracovnice Irkutského výzkumného protimorového institutu zemřela 2. října na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Šelechov nedaleko Irkutsku, napsal server Euronews. Ruský úřad pro ochranu veřejného zdraví Rospotrebnadzor uvedl, že jí lékaři diagnostikovali zápal plic neznámého původu.

Euronews s odvoláním na místní média píše, že žena pracovala s nebezpečnými patogeny a koncem září měla v laboratoři rozbít zkumavku obsahující bakterii Yersinia pestis, která způsobuje mor. Ruské úřady tuto verzi nepotvrdily.

Rospotrebnadzor naopak tvrdí, že v ústavu nebyla zaznamenána žádná nehoda při práci s patogenními mikroorganismy. Podle úřadu ani rozšířené testy vzorků odebraných zemřelé neodhalily mikroorganismy související s její pracovní činností.

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Snímky morové bakterie Yersinia pestis pod elektronovým mikroskopem

Preventivní opatření

Případ vedl k preventivním opatřením v Irkutské oblasti. Podle neoficiálních zpráv, na které odkazují CNN a Euronews, skončilo pod lékařským dohledem téměř dvě stě lidí, kteří mohli přijít se zemřelou do kontaktu. Regionální médium Ljudi Bajkala rovněž informovalo o karanténních opatřeních v některých zdravotnických zařízeních.

Preventivní opatření měl zavést také hliníkárenský závod v Šelechově, který zaměstnancům nařídil nosit roušky. Obyvatelé města podle médií viděli v ulicích lidi v ochranných oblecích, rouškách a rukavicích. Místní rodiče také tvrdí, že roušky byly rozdávány v mateřských školách, píše web Euronews.

Do oblasti přijela také šéfka Rospotrebnadzoru Anna Popovová. Gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev poté oznámil, že regionální protiepidemická komise jednala kvůli podezření na „zvlášť nebezpečnou infekci“, a obyvatele vyzval ke klidu.

Nejistotu posílilo také vyjádření šéfa sousedního Burjatska Alexeje Cydenova. Ten nejprve uvedl, že žena pravděpodobně zemřela v souvislosti s morem. Později však své vyjádření zmírnil, upozorňuje Euronews.

Podle úřadů je situace stabilní

Rospotrebnadzor v neděli prohlásil, že hygienická a epidemiologická situace v Irkutské oblasti i ve městech Irkutsk a Šelechov zůstává stabilní. V souvislosti s případem podle něj úřady přijaly zvláštní protiepidemická opatření. Úřad zároveň uvedl, že během předchozích deseti dnů žádný další zaměstnanec protimorového institutu nevyhledal lékařskou pomoc kvůli infekčnímu onemocnění.

Bývalý šéf úřadu a epidemiolog Gennadij Oniščenko podle CNN uvedl, že infekce s největší pravděpodobností morem není. Dodal, že ani v případě potvrzení nákazy neočekává její rozsáhlejší šíření.

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Mor způsobuje bakterie Yersinia pestis. Světová zdravotnická organizace (WHO) rozlišuje tři hlavní formy onemocnění – dýmějovou, septikemickou a plicní. Právě plicní mor je nejzávažnější a na rozdíl od nejběžnější dýmějové formy se může přenášet z člověka na člověka prostřednictvím infekčních částic z dýchacích cest. Nemoc může mít rychlý průběh.

U plicní formy se objevuje například horečka, slabost, dušnost, bolest na hrudi a kašel. Bez léčby může být smrtelná, při včasném nasazení antibiotik je však léčitelná, uvádějí WHO a americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

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