Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin má výrazné antioxidační, protizánětlivé a antibakteriální účinky, díky nimž by mohl být slibnou složkou přípravků určených k hojení ran. Vyplývá to ze studie výzkumného týmu z Laboratoře biomedicínské nanomechaniky Flindersovy univerzity v Austrálii, která byla zveřejněna v časopise International Journal of Pharmaceutics.
Hlavním zdrojem vanilinu jsou přírodní plody vanilky, vyrábět jej lze ale také synteticky z hřebíčkového oleje nebo rýže. Díky své sladké vůni a chuti je důležitou součástí mnoha potravin. Kromě využití jako aromatické látky je však také funkční molekulou s vlastnostmi, které lze využít při navrhování materiálů.
Vědci zkoumali jeho chemické vlastnosti, aby posoudili jeho potenciál pro biomedicínské využití. Upozornili, že díky své takzvaně amfifilní molekulární struktuře může vanilin interagovat s reaktivními formami kyslíku, buněčnými membránami a polymerními matricemi. To vytváří základ pro jeho začlenění do funkčních přípravků.
Vedoucí studie Krasimir Vasilev, profesor biomedicínské nanotechnologie na Flindersově univerzitě a ředitel Laboratoře biomedicínské nanomechaniky, vysvětluje, že „vzhledem k tomu, že syntetický vanilin je snadno dostupný a cenově výhodný, se domníváme, že přípravky na bázi vanilinu by mohly nabídnout bezpečné a multifunkční řešení pro léčbu vředů a cílené podávání léčiv“.
Dodává, že „díky koordinované spolupráci akademické obce, klinických pracovníků a průmyslu by se vanilin mohl z dosud nedostatečně využívané bioaktivní látky stát složkou, kterou by bylo možné klinicky využívat v nových léčebných postupech zaměřených na hojení ran a regeneraci tkání“.
Nová studie navazuje na výzkum vědců z Flindersovy univerzity zaměřený na potraviny a přírodní látky, které by mohly najít nové využití v medicíně. V únoru 2026 stejný výzkumný tým zveřejnil studii o využití mátového oleje k ochraně před infekcemi, záněty a oxidačním stresem. Zároveň je podle výzkumníků kompatibilní s lidskou tkání a vhodný pro použití ve zdravotnických materiálech.
Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 6. října 2026 09:23 (SELČ).
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