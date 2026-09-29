Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci


před 52 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Počet obyvatel Moldavska se za posledních deset let snížil o třináct procent. Vylidňování je obzvlášť výrazné ve venkovských oblastech. Různé evropské programy však nabízejí možnosti, které mohou lidem usnadnit návrat do menších obcí. Lidé doufají, že zahájení věcných přístupových jednání mezi Moldavskem a Evropskou unií, která začala v červnu, přinese ještě více příležitostí pro rozvoj venkova.

Cheperia je jednou ze tří vesnic v regionu Šumen na severu Moldavska. V roce 2004 měla obec 622 obyvatel. O dvacet let později údaje ze sčítání lidu ukazují, že zde žije 238 lidí.

Kristina a její rodina se živí pěstováním plodin. „Pěstujeme od všeho trochu. Teď jsme se zaměřili na květiny, loni jsme pěstovali rajčata,“ popsala zdejší obyvatelka Kristina Gurunčićová.

V Šumně žije oficiálně 35 obyvatel. Vylidňování začalo už před mnoha lety, vysvětluje starostka Antonina Šarbanová. Významnou roli sehrála také hospodářská krize v Rusku v roce 1998. Moldavsko tehdy přišlo o svůj největší trh pro zemědělské produkty.

„Když se rozpadl kolchoz, lidé začali z vesnic odcházet. Není tu práce ani žádná jistota. Měli jsme tu mateřskou školu, ale v roce 2024 jsme ji museli zavřít, protože do ní nechodily žádné děti,“ popsala starostka.

Sanduová jmenovala moldavským premiérem investora Tofana
Vasile Tofan

Evropské peníze pomáhají návratům lidí ze zahraničí

Vesnice Mihaileni leží pouhých 25 kilometrů od Šumny. Jsou zde dvě mateřské školy, modernizovaná infrastruktura, a dokonce i denní centrum pro seniory. Podle údajů z roku 2024 tu žije 2800 obyvatel. Svou roli hrají snaha Moldavska vstoupit do Evropské unie a bezvízový režim, hlavním důvodem prosperity regionu jsou však evropské programy a finanční prostředky, které poskytují.

„Začali jsme s komunitními projekty a zapojením místních obyvatel. Zrekonstruovali jsme budovu střední školy, vyměnili střechu a odvodňovací systém. Opravami prošly také mateřské školy, vodovodní síť a topné systémy,“ popsal starosta obce Valerian Chekan.

Alžběta Jusanuová odjela v roce 1998 za prací do zahraničí. O osm let později se vrátila do Mihaileni a založila vlastní podnik – společenský sál pro pořádání akcí. Zaměstnala v něm pět lidí z vesnice. „Před lety odsud odcházelo mnohem víc lidí. Teď už to tak není. Myslím, že život v Mihaileni je pro obyvatele stále atraktivnější,“ vysvětluje majitelka malé firmy.

V Mihaileni působí celkově 45 soukromých podniků, z nichž osm vedou mladí podnikatelé. Jedním z nich je Vitalie Iarmaliuc. Vystudoval Technickou univerzitu v Kišiněvě a po pracovní zkušenosti ve Spojených státech se vrátil do rodné vesnice. V roce 2012 si s pomocí evropských fondů založil vlastní podnik na výrobu briket z biomasy.

V průběhu let se mu i díky dalším evropským finančním prostředkům podařilo výrobu rozšířit a nyní produkuje také pelety. Zaměstnává šest lidí s průměrnou mzdou 750 eur (zhruba 18 300 korun), zatímco celostátní průměrná mzda činí přibližně 850 eur (přibližně 20 750 korun). Pro Vitalieho je začlenění Moldavska do širší evropské rodiny zásadní.

„Vstup Moldavska do Evropské unie jistě přinese více příležitostí. Získáme přístup k předvstupním fondům a dalším finančním prostředkům, které umožní investovat do veřejné infrastruktury i podnikání a vytvářet tak dobře placená pracovní místa,“ míní podnikatel.

Zjednodušení zisku ruského občanství pro obyvatele Podněstří je „geopolitická zbraň“
Socha Vladimira Lenina před parlamentem v Tiraspolu, správním centru Podněstří

Infrastruktura pomáhá udržet obyvatele

Podle starosty Mihaileni je klíčem k rozvoji kvalitní infrastruktura. „Výstavba silnice spojující obec s dálnicí otevřela nové možnosti. Lidé tu mohou bydlet a zároveň pracovat v regionálních centrech, jako jsou Rășcani nebo Drochia, protože cesta do zaměstnání trvá jen asi patnáct minut,“ říká starosta Mihaileni Valerian Chekan.

Místní samospráva také doufá, že se po vstupu Moldavska do Evropské unie podaří vylidňování venkovských oblastí zpomalit.

„Evropská unie vytvořila a zavedla různé nástroje, jejichž cílem je zpomalit vylidňování venkova. Jakmile se Moldavsko stane členem EU, bude je moci využívat také,“ sdělila předsedkyně Sítě pro rozvoj venkovských komunit Marina Albuová. Takových míst, jako je Mihaileni, by proto mělo přibývat.

Článek napsala Teodora Gatevová (BNT), poprvé byl publikován 29. září 2026 05:30 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

před 31 mminutami
Poslanci se sešli k druhému opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě

ŽivěPoslanci se sešli k druhému opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě

03:18Aktualizovánopřed 38 mminutami
Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar

před 42 mminutami
Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

před 2 hhodinami
Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

před 4 hhodinami
Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

před 4 hhodinami
„Pomohla dát dětem hlas.“ Zemřela zakladatelka centra LOCIKA Petra Wünschová

„Pomohla dát dětem hlas.“ Zemřela zakladatelka centra LOCIKA Petra Wünschová

před 4 hhodinami
Vidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger

VideoVidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Počet obyvatel Moldavska se za posledních deset let snížil o třináct procent. Vylidňování je obzvlášť výrazné ve venkovských oblastech. Různé evropské programy však nabízejí možnosti, které mohou lidem usnadnit návrat do menších obcí. Lidé doufají, že zahájení věcných přístupových jednání mezi Moldavskem a Evropskou unií, která začala v červnu, přinese ještě více příležitostí pro rozvoj venkova.
před 52 mminutami

Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu

Estonsko uvedlo, že srpnový požár v tallinském zbrojním podniku Milrem Robotics byl způsoben žhářským útokem provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Informovala o tom stanice ERR. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popřela. Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že ruské hybridní útoky proti aliančním zemím neoslabí podporu Ukrajině.
12:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují

Invalidní důchodkyně Maricarmen Abascalová, kterou 23. září vystěhovali z bytu, kde žila přes 70 let, se bude moct vrátit domů, řekla její právnička Beatriz Durová. Ta dosáhla dohody s investiční skupinou Urbagestión, která koupila byt, v němž Abascalová bydlela, a pětinásobně v něm zvedla nájemné, což posléze vedlo k vystěhování seniorky. Příběh Abascalové vyvolal celostátní protesty, které jednak podporují důchodkyni a jednak žádají řešení krize bydlení v zemi. Na hlavním madridském náměstí dál táboří stovky lidí, zatímco vláda v úterý schválila dva zákony, které mají situaci zlepšit.
před 2 hhodinami

Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

Jedna z učitelek, kterou na základní škole ve slovenské obci Staškov nedaleko Čadce napadl nožem žák osmé třídy, podlehla svým zraněním, napsal web Noviny.sk. Zraněna byla ještě jedna učitelka a také jedna dívka, která je podle serveru ta3 v kritickém stavu. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Podezřelý třináctiletý žák byl zadržen, kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
před 4 hhodinami

VideoVidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger

Zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger obdrželi stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Za ocenění jsou vděční, zároveň ale přiznávají, že přinášet reportáže z Ukrajiny je čím dál těžší, ať už z hlediska stresu nebo útoků. Tím, jak jezdíme na Ukrajinu, tak vidíme samé zlo, utrpení, silné příběhy na pozadí války, ale zjistila jsem, že silné příběhy máme i tady a že svět není bez dobrých lidí a že právě oni nás posouvají dopředu jako společnost, řekla Stomatová k dalším oceněným. Schürger dostal ocenění poprvé a jak sám řekl, má to pro něj symboliku.
před 5 hhodinami

Rusové útočili na Kyjev, zasáhli školu i obytný dům

Kyjev v noci čelil ruskému raketovému útoku, zasaženo bylo několik budov, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského škody utrpěla železniční i datová infrastruktura v hlavním městě. Zásahy hlásí také úřady z dalších oblastí Ukrajiny. Pokračující humanitární krizi v Oleškách se ukrajinská armáda pokouší řešit skrze dodávky pomocí dronů.
před 6 hhodinami

Po útocích gangů na Haiti zemřelo nejméně jedenáct lidí

Nejméně jedenáct lidí bylo v pondělí zabito členy gangů v centrální oblasti Artibonite na Haiti. Podle místního starosty Huberta Ceneaca, jehož citovala agentura Reuters, jde o odvetu po operaci bezpečnostních sil.
před 9 hhodinami

Íránci jednali se zprostředkovateli, žádají americkou odpověď

Íránští zástupci v pondělí jednali s katarskými zprostředkovateli. Americkou odpověď na své návrhy očekávají během úterka, uvedl podle agentury Reuters ministr zahraničí Abbás Arakčí. Americká strana zatím své avizované separátní jednání s katarskými mediátory nekomentovala, prezident Donald Trump však krátce před Arakčího oznámením vyloučil, že by Íránu nabídl zrušení sankcí či uvolnění zmrazených fondů.
před 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

před 52 mminutami
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026