Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Počet obyvatel Moldavska se za posledních deset let snížil o třináct procent. Vylidňování je obzvlášť výrazné ve venkovských oblastech. Různé evropské programy však nabízejí možnosti, které mohou lidem usnadnit návrat do menších obcí. Lidé doufají, že zahájení věcných přístupových jednání mezi Moldavskem a Evropskou unií, která začala v červnu, přinese ještě více příležitostí pro rozvoj venkova.
Cheperia je jednou ze tří vesnic v regionu Šumen na severu Moldavska. V roce 2004 měla obec 622 obyvatel. O dvacet let později údaje ze sčítání lidu ukazují, že zde žije 238 lidí.
Kristina a její rodina se živí pěstováním plodin. „Pěstujeme od všeho trochu. Teď jsme se zaměřili na květiny, loni jsme pěstovali rajčata,“ popsala zdejší obyvatelka Kristina Gurunčićová.
V Šumně žije oficiálně 35 obyvatel. Vylidňování začalo už před mnoha lety, vysvětluje starostka Antonina Šarbanová. Významnou roli sehrála také hospodářská krize v Rusku v roce 1998. Moldavsko tehdy přišlo o svůj největší trh pro zemědělské produkty.
„Když se rozpadl kolchoz, lidé začali z vesnic odcházet. Není tu práce ani žádná jistota. Měli jsme tu mateřskou školu, ale v roce 2024 jsme ji museli zavřít, protože do ní nechodily žádné děti,“ popsala starostka.
Evropské peníze pomáhají návratům lidí ze zahraničí
Vesnice Mihaileni leží pouhých 25 kilometrů od Šumny. Jsou zde dvě mateřské školy, modernizovaná infrastruktura, a dokonce i denní centrum pro seniory. Podle údajů z roku 2024 tu žije 2800 obyvatel. Svou roli hrají snaha Moldavska vstoupit do Evropské unie a bezvízový režim, hlavním důvodem prosperity regionu jsou však evropské programy a finanční prostředky, které poskytují.
„Začali jsme s komunitními projekty a zapojením místních obyvatel. Zrekonstruovali jsme budovu střední školy, vyměnili střechu a odvodňovací systém. Opravami prošly také mateřské školy, vodovodní síť a topné systémy,“ popsal starosta obce Valerian Chekan.
Alžběta Jusanuová odjela v roce 1998 za prací do zahraničí. O osm let později se vrátila do Mihaileni a založila vlastní podnik – společenský sál pro pořádání akcí. Zaměstnala v něm pět lidí z vesnice. „Před lety odsud odcházelo mnohem víc lidí. Teď už to tak není. Myslím, že život v Mihaileni je pro obyvatele stále atraktivnější,“ vysvětluje majitelka malé firmy.
V Mihaileni působí celkově 45 soukromých podniků, z nichž osm vedou mladí podnikatelé. Jedním z nich je Vitalie Iarmaliuc. Vystudoval Technickou univerzitu v Kišiněvě a po pracovní zkušenosti ve Spojených státech se vrátil do rodné vesnice. V roce 2012 si s pomocí evropských fondů založil vlastní podnik na výrobu briket z biomasy.
V průběhu let se mu i díky dalším evropským finančním prostředkům podařilo výrobu rozšířit a nyní produkuje také pelety. Zaměstnává šest lidí s průměrnou mzdou 750 eur (zhruba 18 300 korun), zatímco celostátní průměrná mzda činí přibližně 850 eur (přibližně 20 750 korun). Pro Vitalieho je začlenění Moldavska do širší evropské rodiny zásadní.
„Vstup Moldavska do Evropské unie jistě přinese více příležitostí. Získáme přístup k předvstupním fondům a dalším finančním prostředkům, které umožní investovat do veřejné infrastruktury i podnikání a vytvářet tak dobře placená pracovní místa,“ míní podnikatel.
Infrastruktura pomáhá udržet obyvatele
Podle starosty Mihaileni je klíčem k rozvoji kvalitní infrastruktura. „Výstavba silnice spojující obec s dálnicí otevřela nové možnosti. Lidé tu mohou bydlet a zároveň pracovat v regionálních centrech, jako jsou Rășcani nebo Drochia, protože cesta do zaměstnání trvá jen asi patnáct minut,“ říká starosta Mihaileni Valerian Chekan.
Místní samospráva také doufá, že se po vstupu Moldavska do Evropské unie podaří vylidňování venkovských oblastí zpomalit.
„Evropská unie vytvořila a zavedla různé nástroje, jejichž cílem je zpomalit vylidňování venkova. Jakmile se Moldavsko stane členem EU, bude je moci využívat také,“ sdělila předsedkyně Sítě pro rozvoj venkovských komunit Marina Albuová. Takových míst, jako je Mihaileni, by proto mělo přibývat.
Článek napsala Teodora Gatevová (BNT), poprvé byl publikován 29. září 2026 05:30 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.