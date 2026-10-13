Die Zeit musel vydat nahrávky úřadům, redakce hovoří o porušení svobody tisku


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Německé státní zastupitelství a kriminalisté v hamburské redakci týdeníku Die Zeit zabavili nahrávky k případu podnikatelky Christiny Blockové, která čelí obvinění z únosu svých dětí od jejich otce z Dánska. Vedení redakce v prohlášení postup vyšetřovatelů, kteří prý hrozili prohlídkou kanceláří, tvrdě odsoudilo jako „porušení svobody tisku“. Die Zeit nyní podniká právní kroky. Podle agentury AFP se případ dotýká bývalého šéfa německé rozvědky BND Augusta Hanninga, kterého policie před týdnem zadržela kvůli jiné kauze pro podezření ze špionáže.

„Die Zeit důrazně odmítá tento útok na svobodu tisku a podal stížnost,“ uvedl týdeník. Vyšetřovatelé podle vedení média hrozili prohlídkou redakce a požadovali vydání zvukových záznamů pořízených pro podcast House of Block, které soud považuje za možný důkazní materiál. „Vzhledem k příkazu k prohlídce musel Die Zeit záznamy rozhovoru vydat,“ dodává týdeník.

Domovní prohlídka, kterou soud nařídil i u autorky podcastu, se ale nakonec v jejím bytě ani v redakci neodehrála, neboť novinářka nahrávky vydala.

Šéfredaktoři Die Zeit Giovanni di Lorenzo a Jochen Wegner v prohlášení zdůraznili, že svoboda tisku zahrnuje především ochranu zdrojů, které jsou pro nezávislá média rozhodující. „Budeme se proto bránit všemi dostupnými právními prostředky,“ podotkli šéfredaktoři.

Vyšetřovatelé a také soud podle regionální veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice NDR argumentují tím, že zdroje ohroženy nebyly, neboť už byly známé z podcastu. Soud pak uvedl, že záznamy mohou být důkazním materiálem.

Okolnosti případu

Zmíněné nahrávky vznikly s otcem dětí krátce po jejich únosu z Dánska během silvestrovské noci v roce 2023. Pracovníci izraelské bezpečnostní firmy podle tisku děti, které bydlely u otce v Dánsku, naložili do auta a odvezli za Blockovou do Německa. Server Der Spiegel nedávno napsal, že Hanning byl podezřelý, že byl zapojený do předchozího možného pokusu o únos dětí. To Hanning popírá. Hanninga ale policie nakonec zadržela v jiné kauze, a to kvůli podezření ze špionáže.

Postup vyšetřovatelů proti týdeníku Die Zeit kritizují novinářské organizace. Šéf Německého svazu novinářů (DJV) Mika Beuster poukázal na to, že událost se stala na úvod hamburského Týdne svobody tisku. Tato iniciativa, která se koná čtvrtým rokem, poukazuje na význam nezávislého tisku.

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže
August Hanning na snímku z roku 2007

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Německé státní zastupitelství a kriminalisté v hamburské redakci týdeníku Die Zeit zabavili nahrávky k případu podnikatelky Christiny Blockové, která čelí obvinění z únosu svých dětí od jejich otce z Dánska. Vedení redakce v prohlášení postup vyšetřovatelů, kteří prý hrozili prohlídkou kanceláří, tvrdě odsoudilo jako „porušení svobody tisku“. Die Zeit nyní podniká právní kroky. Podle agentury AFP se případ dotýká bývalého šéfa německé rozvědky BND Augusta Hanninga, kterého policie před týdnem zadržela kvůli jiné kauze pro podezření ze špionáže.
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