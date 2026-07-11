Sanduová jmenovala moldavským premiérem investora Vasilea Tofana

Moldavská prezidentka Maia Sanduová v sobotu jmenovala do funkce premiéra investora a manažera Vasilea Tofana, píše Reuters. Tofan již dříve získal podporu vládnoucí Strany akce a solidarity (PAS), která má v parlamentu většinu, uvádí moldavská média. Sanduová řeší vládní krizi po náhlé demisi Alexandrua Munteanua na začátku července. Munteanu byl v čele vlády od loňského listopadu.
Čtyřiačtyřicetiletý Tofan patří k podporovatelům současné prezidentky. Dosud však působil hlavně v byznysu. Je vysokým manažerem investiční společnosti Horizon Capital. Podle moldavských médií mnoho let žil v zahraničí – v západní Evropě a na Ukrajině. Studoval univerzitu v Nizozemsku a diplom získal na Harvard Business School.
Sanduová musí řešit vládní krizi po náhlé rezignaci Munteanua na začátku července. Munteanu byl rovněž podnikatelem a podobně jako prezidentka pracoval v minulosti ve Světové bance. Tisk spekuloval, že za odchodem z vládní funkce byl hrozící korupční skandál. Proruská opozice po demisi premiéra žádala vyhlášení předčasných voleb.