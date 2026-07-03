Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil, píše Reuters

Moldavský premiér Alexandru Munteanu v pátek překvapivě oznámil rezignaci, v čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl, uvedla agentura Reuters.
„Dnes (v pátek) končí mé funkční období jako premiéra,“ napsal Munteanu na sociální síti X. „Zodpovědnost za výkon funkce jsem přijal s hlubokým smyslem pro povinnost a pevným přesvědčením, že mohu pomoci k dosažení pozitivní změny. V okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že už nemohu vykonávat mandát v souladu se svými zásadami a přesvědčením, jsem se rozhodl odstoupit,“ dodal.
Prezidentka země Maia Sanduová uvedla, že Munteanu bude ve funci pokračovat až do jmenování nového premiéra. Podle ní by mohl být nový premiér jmenován „rychle“. Před jmenováním kandidáta povede příští týden konzultace s parlamentními frakcemi, uvedla agentura Reuters.
Den před premiérovým oznámením demise několik telegramových kanálů informovalo, že Munteanu se ve čtvrtek setkal s prezidentkou Sanduovou a s představiteli vládnoucí Strany akce a solidarity (PAS), během schůzky je informoval o svém úmyslu rezignovat, napsal server Moldovalive.
Munteanu byl jmenován předsedou vlády loni 1. listopadu po parlamentních volbách, v nichž PAS získala většinu v zákonodárném sboru.
Prezidentka Sanduová a její strana usilují o to, aby Moldavsko do roku 2030 vstoupilo do Evropské unie.