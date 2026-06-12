Unijní velvyslanci kývli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Velvyslanci všech 27 členských států Evropské unie (EU) se shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Rozhovory mají začít v pondělí, uvedli podle agentury Reuters předseda Evropské rady António Costa a kyperské předsednictví Rady EU. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co jej přestalo blokovat Maďarsko.

„Evropská unie dnes (v pátek, pozn. red.) učinila významný krok vpřed,“ uvedl Costa ve společném prohlášení s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. „Na první mezivládní konferenci v pondělí zahájíme klastr týkající se základních principů, který tvoří páteř přístupového procesu. Zahrnuje základní hodnoty a principy, na nichž je EU založena, od právního státu až po silné demokratické instituce,“ doplnili.

Zahájení těchto jednání je podle prohlášení lídrů EU „uznání odhodlání, odvahy a tvrdé práce, které obě země prokázaly při prosazování reforem, a to i tváří v tvář obrovským výzvám“. „Rozšíření je strategickým rozhodnutím. Sbližováním našich národů posilujeme mír, bezpečnost a prosperitu na celém našem kontinentu,“ uvedli Costa a von der Leyenová.

Státy EU daly dle Kyjeva zelenou prvnímu kroku v přístupových jednáních
Julija Svyrydenková a Volodymyr Zelenskyj

Kyperské předsednictví na síti X potvrdilo, že v pondělí bude otevřen první blok jednání, označovaný jako základní klastr. „Je to významný milník a ocenění ambicí, vytrvalosti a tvrdé práce obou kandidátů, kteří se rozhodli pro Evropu a její hodnoty,“ doplnilo v příspěvku.

O tom, že členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem, v minulém týdnu informovala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.

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