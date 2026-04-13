Maďaři se vyslovili pro změnu režimu, prohlásil Magyar


13. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Tisková konference vítěze maďarských voleb Pétera Magyara
Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér Péter Magyar. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz.

„Maďarští lidé nehlasovali pro obyčejnou změnu vlády, ale pro změnu režimu,“ shledal vítěz voleb na tiskové konferenci. Maďaři v neděli psali dějiny v reálném čase a vybrali, že země patří do Evropy, řekl. Mandát Tiszy označil za nevídaný a obrovský, jenž vyžaduje obrovskou odpovědnost.

„Lídři světa negratulovali mně, ale Maďarsku, že v takových podmínkách dokázalo stát za svým státem,“ komentoval blahopřání od premiérů a prezidentů. Rusku a Číně poděkoval, že přijaly rozhodnutí voličů. Maďarsko nebude zasahovat do cizích záležitostí a žádá totéž, dodal.

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“
Péter Magyar (uprostřed) po volebním vítězství

Země je na tom v současnosti podle Magyara po všech směrech špatně. „Jsme nejzkorumpovanějším státem EU,“ řekl. Dosavadní premiér Viktor Orbán se podle něj roky nezajímal o problémy lidí – nezajímalo ho školství ani zdravotnictví. Aby se u vlády udržel, strašil seniory a děti a rozjel propagandistickou mašinerii severokorejského nebo goebbelsovského typu, sdělil.

Magyar k plánům do budoucna uvedl, že bude usilovat, aby premiér mohl být ve funkci maximálně dvě období. Orbánovi chce podle Reuters zabránit v návratu na premiérské křeslo ústavní novelou.

Mezi chystanými protikorupčními opatřeními jmenoval založení nového úřadu, který bude dohlížet na celý vládní sektor. Rovněž by si přál přezkoumat všechny veřejné zakázky v hodnotě nad deset miliard maďarských forintů (670 milionů korun).

Tisza podle Magyara k obnovení právního státu nehodlá používat nezákonné prostředky. Předpokládá, že rozpočet bude potřeba upravit. Ministerstva zdravotnictví, školství a financí chce oddělené.

Mandátů může Tisza mít až 142, řekl Magyar

Tisze po sečtení více než 98,9 procenta hlasů v nedělních volbách připadá v maďarském parlamentu 138 mandátů. Strana tak překonala dvoutřetinovou ústavní většinu. Fidesz dosavadního premiéra Orbána v novém parlamentu obsadí 55 křesel, krajně pravicová Naše vlast šest, vyplývá z údajů na webu maďarského volebního úřadu.

Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk
Péter Magyar na povolebním shromáždění Tiszy

Magyar na tiskové konferenci řekl, že očekává, že asi 400 tisíc hlasů odevzdaných v zahraničí ještě může zisk Tiszy navýšit na až 141 nebo 142 mandátů. Výsledky by mohly být finální do 4. května, sdělil podle agentury Reuters.

Chce, aby proces převzetí moci proběhl v co nejkratší době, a doufá, že prezident Tamás Sulyok nebude čekat do nejzazšího data 12. května. Sulyoka též znovu vyzval, aby rezignoval.

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Maďaři se vyslovili pro změnu režimu, prohlásil Magyar

Maďaři se vyslovili pro změnu režimu, prohlásil Magyar

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem

Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem

Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropa vítá vítězství Tiszy

Zemřel trumpetista Václav Hybš. Spolupracoval s Gottem i Matuškou

Zemřel trumpetista Václav Hybš. Spolupracoval s Gottem i Matuškou

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Maďaři se vyslovili pro změnu režimu, prohlásil Magyar

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér Péter Magyar. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz.
Babiš poblahopřál Magyarovi, podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Babiš uvedl, že si předseda strany Tisza získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojená velká očekávání. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl pro CNN Prima News, že Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy. Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Podle prezidenta Petra Pavla zvítězila demokracie.
Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk

Maďaři porazili režim dlouholetého premiéra Viktora Orbána, v jeho pádu je také odkaz pro slovenského premiéra a Orbánova spojence Roberta Fica (Smer), jakož i ruského vůdce Vladimira Putina, napsal slovenský list Sme k výsledkům voleb v Maďarsku. Podle Denníku N je Orbánova porážka ránou pro Fica. Činitelé EU jsou mírně optimističtí, že by Magyar mohl odblokovat půjčku Kyjevu, ale zároveň opatrní, protože není tak proukrajinský, píší Politico a Euronews. Také ukrajinská média upozorňují na Magyarův nejednoznačný postoj.
Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
Přebírání propagandy mainstreamovými médii je pro Rusko úspěchem, uvedla estonská tajná služba

Estonská vnitřní bezpečnostní služba (KAPO) uvedla, že zpravodajství mainstreamových médií o ruských „levných kampaních na sociálních sítích“, jejichž cílem je rozdělovat společnost, je v Moskvě vnímáno jako „úspěch“.
Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Ruské síly v neděli zabily dva obyvatele ukrajinské Doněcké oblasti, dalšího člověka zranily, oznámil v pondělí ráno na platformě Telegram šéf správy tohoto regionu Vadym Filaškin. Do nedělní půlnoci přitom platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Se začátkem nového týdne ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes deset tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
