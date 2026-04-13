Maďaři se vyslovili pro změnu režimu, prohlásil Magyar

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér Péter Magyar. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz.
„Maďarští lidé nehlasovali pro obyčejnou změnu vlády, ale pro změnu režimu,“ shledal vítěz voleb na tiskové konferenci. Maďaři v neděli psali dějiny v reálném čase a vybrali, že země patří do Evropy, řekl. Mandát Tiszy označil za nevídaný a obrovský, jenž vyžaduje obrovskou odpovědnost.
„Lídři světa negratulovali mně, ale Maďarsku, že v takových podmínkách dokázalo stát za svým státem,“ komentoval blahopřání od premiérů a prezidentů. Rusku a Číně poděkoval, že přijaly rozhodnutí voličů. Maďarsko nebude zasahovat do cizích záležitostí a žádá totéž, dodal.
Země je na tom v současnosti podle Magyara po všech směrech špatně. „Jsme nejzkorumpovanějším státem EU,“ řekl. Dosavadní premiér Viktor Orbán se podle něj roky nezajímal o problémy lidí – nezajímalo ho školství ani zdravotnictví. Aby se u vlády udržel, strašil seniory a děti a rozjel propagandistickou mašinerii severokorejského nebo goebbelsovského typu, sdělil.
Magyar k plánům do budoucna uvedl, že bude usilovat, aby premiér mohl být ve funkci maximálně dvě období. Orbánovi chce podle Reuters zabránit v návratu na premiérské křeslo ústavní novelou.
Mezi chystanými protikorupčními opatřeními jmenoval založení nového úřadu, který bude dohlížet na celý vládní sektor. Rovněž by si přál přezkoumat všechny veřejné zakázky v hodnotě nad deset miliard maďarských forintů (670 milionů korun).
Tisza podle Magyara k obnovení právního státu nehodlá používat nezákonné prostředky. Předpokládá, že rozpočet bude potřeba upravit. Ministerstva zdravotnictví, školství a financí chce oddělené.
Mandátů může Tisza mít až 142, řekl Magyar
Tisze po sečtení více než 98,9 procenta hlasů v nedělních volbách připadá v maďarském parlamentu 138 mandátů. Strana tak překonala dvoutřetinovou ústavní většinu. Fidesz dosavadního premiéra Orbána v novém parlamentu obsadí 55 křesel, krajně pravicová Naše vlast šest, vyplývá z údajů na webu maďarského volebního úřadu.
Magyar na tiskové konferenci řekl, že očekává, že asi 400 tisíc hlasů odevzdaných v zahraničí ještě může zisk Tiszy navýšit na až 141 nebo 142 mandátů. Výsledky by mohly být finální do 4. května, sdělil podle agentury Reuters.
Chce, aby proces převzetí moci proběhl v co nejkratší době, a doufá, že prezident Tamás Sulyok nebude čekat do nejzazšího data 12. května. Sulyoka též znovu vyzval, aby rezignoval.