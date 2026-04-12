Vítězství Tiszy vítají Brusel či Paříž

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron.
„Maďarsko si vybralo Evropu. Evropa si vždy vybírala Maďarsko. Země se vrací na svou evropskou cestu. Unie je silnější,“ napsala předsedkyně Komise.
Macron oznámil, že mluvil s předsedou vítězné Tiszy Péterem Magyarem, aby mu gratuloval k vítězství. Ocenil „oddanost maďarského lidu hodnotám Evropské unie“.
„Maďarský lid rozhodl. Srdečně blahopřeji k volebnímu úspěchu, milý Pétere Magyare,“ napsal německý kancléř Friedrich Merz.
Nedělí zřejmě v Maďarsku končí šestnáctiletá vláda premiéra Viktora Orbána. Tento politik po roce 2010 Maďarsko proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality.
Kvůli tomu už léta vede s Budapeští spory Evropská komise, která jí zmrazila část výplatu části peněz z evropských fondů. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou. Kritizuje unijní protiruské sankce a naposledy zablokoval klíčovou unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.