Podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence, Havlíček poblahopřál vítězi

Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy, řekl pro CNN Prima News vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) poblahopřál Péteru Magyarovi k přesvědčivému vítězství. O Orbánově prohře podle něj rozhodla po 16 letech jeho vlády „únava materiálu“, lidé chtěli změnu.
„Je třeba poblahopřát, je to přesvědčivé vítězství,“ řekl k výsledkům opozičního hnutí Tisza Havlíček. Podle něj je potřeba Orbánovi také poděkovat a vyjádřit respekt, patřil s 16 lety v čele vlády k nejdéle sloužícím premiérům v Evropě. „Rozhodla únava materiálu... Lidé chtějí (po 16 letech) určitou změnu,“ řekl Havlíček.
Míní, že výměna nebude ale představovat nic zásadního. Podotkl, že budoucí premiér vzešel z Orbánova hnutí. „Nemyslím, že by byl ideologicky plně odkloněn od toho, co dělal Orbán,“ uvedl Havlíček. Míní, že by po příštích evropských volbách „konzervativní pohled na svět mohl mít solidní výsledky“.
Také Macinka podotkl, že Magyarovo hnutí a Orbánova strana mají společný základ. „To možná pro konzervativce není úplně špatná zpráva,“ řekl šéf české diplomacie. Podle něj je potřeba na hnutí Tisza pohlížet „správnou optikou“ a očekávání EU nemusí nový kabinet naplnit. Buď se bude držet svého národního postoje, nebo bude chtít být probruselský, uvedl Macinka. Podle něj to pak bude znovu příležitost pro Orbána, který se stane šéfem opozice.
S novým kabinetem bude česká vláda chtít mít korektní a nadstandardní vztahy, řekl ministr zahraničí. V EU se bude snažit i o jiná spojenectví. „Viktor Orbán je určitě spojenec, o kterého naše vláda přichází,“ uvedl Macinka.
Podle něj se proměňují vztahy i ve Visegrádu, určitě roztají mezi Maďarskem a Polskem. Ministr zahraničí chce sledovat i vývoj maďarsko-slovenských vztahů. Podotkl, že maďarská strana zmiňovala v době kampaně Benešovy dekrety. „Slyšel jsem toxická slova. Budeme bedlivě sledovat, jestli se nastartovává debata a jakým způsobem se povede. Až budu mít příležitost se s novým ministrem potkat, toto bychom si měli vyjasnit, abychom mohli mít nadstandardní vztahy,“ řekl Macinka.
Opozice výsledky vítá
Lídři opozičních stran přivítali výsledky maďarských voleb. Pogratulovali hnutí Tisza a jejímu šéfovi Péteru Magyarovi k vítězství.
„Maďarsko po 16 letech otevírá symbolickou novou kapitolu jménem Péter Magyar. Po letech sbližování s Kremlem a kontroverzních kroků vůči evropským partnerům přichází období, ve kterém bude Maďarsko znovu posilovat spolupráci v rámci Evropy,“ uvedl Kupka. Výsledek maďarských voleb označil za dobrou zprávu po Česko, partnerské země i Maďarsko. Pogratuloval vítězi.
Také podle Hřiba je vítězství opozice dobrá zpráva pro Česko i Evropu a může znamenat konec blokování unijních sankcí vůči Rusku i větší podporu společné evropské obrany. „Orbán prohrál! My nyní věříme, že si Maďarsko zvolilo návrat k demokracii, hodnotám právního státu, podpoře rodin a státu s budoucností pro mladé lidi. Po letech sbližování s Ruskem snad konečně přichází možnost změny,“ napsal Hřib.
Podle Rakušana se Orbán zdál dlouho neporazitelný, ale Maďarsko ho od moci odstavilo. „Jsem si jistý, že i my se dokážeme v dalších volbách zbavit Babiše a nacionalistů a uhájit plnohodnotnou demokracii,“ napsal Rakušan. Slíbil, že jeho hnutí na tom bude pracovat.
Opoziční Tisze a jejímu lídrovi pogratuloval také šéf lidovců Výborný. Podotkl, že hnutí patří k evropským lidovým stranám. „Kéž svou velkou většinu využije k dobré správě Maďarska a obnovení dobrých vztahů se sousedy. Maďarsko, vítej zpátky ve středu Evropy!“ reagoval na výsledky Výborný.
Podle Havla budou premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé) teď potřebovat „nový kompas, ten jejich současný totiž směřoval do Budapešti“. Havel míní, že se možná oživí i V4. „Je skvělé, že si Maďaři zvolili místo spojenectví s východem cestu na Západ. Pro nás to znamená konec vydírání EU ve prospěch Ruska! Pro Maďary to snad bude znamenat obnovení nezávislosti médií, soudů a vůbec svobodné občanské společnosti. Že to bude těžká mise, každý vidí,“ uvedl Havel.
Podle expremiéra Petra Fialy (ODS) je změna v Maďarsku špatná zpráva pro Babiše a Macinku, ale skvělá pro Evropu. „Jsem rád, že populismus a poklonkování Putinovi byly poraženy. Věřím, že tato porážka je začátkem konce tohoto stylu politiky v celé střední Evropě. A věřím, že po Maďarsku bude následovat i Slovensko a Česká republika. Změnu v Maďarsku považuji za naději pro celý středoevropský region,“ uvedl Fiala.
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský řekl, že se maďarská opozice spojila a dokázala Orbána porazit, lidé Orbánův režim odmítli. „Mně to spíš přijde, že je to pomalu revoluce,“ uvedl Lipavský. Podle něj ve volbách rozhodla ekonomická témata. „Jasně se ukazuje, že když lidem začne škrundat v žaludku – a Maďarsko se dostalo na ekonomický chvost, tak je nějaké konzervativní hodnoty nezajímají. Orbán se snažil vystavět falešnou hrozbu, lidé už toho asi měli dost,“ řekl exministr. Věří, že Magyarův postoj v Evropě bude konstruktivní.
Pavel označil vysokou účast za vítězství demokracie
Prezident Petr Pavel se vyjádřil k maďarskému dění před vyhlášením jasného výsledku, průběžné sčítání komentovat nechtěl. Vysokou účast označil za vítězství demokracie. Doufá, že Maďarsko bude mít po volbách co nejlepší vztahy s Českem i spojenci.
„Bude záležet velice na tom, jak se vítěz voleb postaví ke všem výzvám, které před sebou máme. Není jich málo. Volby jsou vždy vyhraněným obdobím, ale po nich přichází vystřízlivění a reálná práce, která nepočká. Nejenom před Maďarskem, ale i námi všemi je práce hodně, ať už se týká Evropské unie nebo Severoatlantické aliance,“ dodal Pavel.