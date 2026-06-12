Izraelské údery na Týr vyhnaly z města i libanonské křesťany

Zvířený prach na horizontu znamená postupující izraelské jednotky. Z deset kilometrů širokého pásu jižního Libanonu, který od března okupují, se Izraelci dostávají hlouběji do území ovládaného teroristickou skupinou Hizballáh. Radikální hnutí chtějí zničit, nebo aspoň omezit jeho schopnost terorizovat raketami a drony izraelské civilisty. Postup teď dopadl na starobylé město Týr.
„Matka mi řekla, že zřejmě přijdeme o dům. Ptala jsem se jí, proč to říká. Pak mi to došlo a plakaly jsme obě,“ sdělila uprchlice z libanonského města Týr Darine Safádíová.
Izraelské nálety, které v Týru zabily nejméně dvanáct lidí, se nevyhnuly ani dosud relativně bezpečné křesťanské čtvrti města. Izrael tvrdí, že i tam působí Hizballáh. „Už neuvidíme náš dům. Ale to je nic. Neuvidíme už ani náš kostel,“ řekla uprchlice z Týru Salma Safádíová.
Rodina Darine Safádíové se z uprchlického centra zatím nemá kam vrátit. Zvažuje odchod na sever do Bejrútu. Tam mezitím znovu bobtná humanitární krize.
Narůstající humanitární krize
Během léta bude mít podle odhadů OSN problém zajistit si základní potraviny milion obyvatel Libanonu, tedy pětina země. Odkázaní jsou na pomoc převážně ze zahraničí. Česko teď věnovalo do programu UNHCR na pomoc vnitřně vysídleným pět milionů korun.
„Abychom zajistili, že ženy a děti zde budou mít během pobytu lepší podmínky,“ sdělila zástupkyně ředitelky odboru Blízkého východu a severní Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí Anita Grmelová.
OSN do země poslala své vyšetřovatele s cílem zjistit, zda některá ze stran nepáchá systematicky válečné zločiny. „Je to vůbec poprvé, co vysíláme takovou misi, jejíž myšlenkou je vyšetřit možné porušení práva oběma stranami,“ sdělil vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.
Jednání o míru na Blízkém východě
Stupňující se válka, do které Hizballáh 2. března už podruhé za tři roky zatáhl celý Libanon, zasahuje i do širších jednání o míru na celém Blízkém východě.
„Nezvykle ostře se proti izraelskému postupu nejen v Libanonu ale taky v Sýrii ohradil turecký prezident Recep Erdogan. Podle něj válka ohrožuje i Tureckou bezpečnost. Varoval, že Ankara může zasáhnout,“ připomněl zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakci Erdogana označil za antisemitského diktátora. Zároveň odmítl, že by Izrael polevil v invazi do Libanonu jen proto, že si to jako podmínku míru v jednáních s USA klade Írán. Válka se naopak vyostřuje a vysídlených přibývá.