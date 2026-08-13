V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných


13. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČT24, ad.nl, ČTK

V rotterdamském přístavu v Nizozemí došlo k výbuchu, informuje agentura Reuters s odkazem na tamní policii. Příčina incidentu je podle ní zatím neznámá. Je jeden mrtvý a několik zraněných.

Exploze se podle webu nizozemských deníků Algemeen Dagblad ozvala kolem poledne v areálu společnosti Gunvor Energy, kde byly prováděny práce na skladovací nádrži. Fotografie z místa dokazují, že její vnější stěnu výbuch poškodil. Společnost podle serveru produkuje LPG, benzin, naftu a kerosin.

Podle nizozemského serveru De Telegraaf pracovala v rotterdamské průmyslové oblasti Europoort najatá údržbářská skupina na potrubí. Podle předběžných informací mohlo k explozi dojít při jeho rozpojování.

Na místě zasahovali záchranáři, traumatologický vrtulník i hasiči.

V širší oblasti Rotterdamu byly ve čtvrtek hlášeny i další incidenty. V areálu rafinerie společnosti Esso v části Botlek podle místních úřadů přestaly fungovat všechny systémy a hasiči tam zasahovali preventivně. Porucha byla hlášena také v nedaleké ulici Merseyweg. Na Maasvlakte navíc vypukl požár v rozvodně.

Podle bezpečnostních úřadů spolu tyto události podle dosavadních poznatků nesouvisejí. Místa incidentů se nacházejí několik kilometrů od sebe.

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