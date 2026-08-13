Stát u soudu žádá po ruském velvyslanectví 135 milionů za užívání budov v Česku

Městský soud v Praze se ve čtvrtek začal zabývat sporem o dlužné nájemné za využívání budov ruskou diplomatickou misí v Praze a na dalších místech v tuzemsku. Diplomatický servis, který je příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí a u soudu zastupuje český stát, požaduje v žalobě po ruském velvyslanectví zhruba 135 milionů korun. Soud ve čtvrtek přečetl listinné důkazy, jednání bude pokračovat v říjnu.
Diplomatický servis podal žalobu poté, co vláda v květnu 2023 zrušila devět usnesení ze sedmdesátých a osmdesátých let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Na pozemcích, u nichž český stát po Rusku požaduje nájemné, stojí například komplex bytových domů ve Schwaigerově ulici v Praze či budovy bývalých ruských generálních konzulátů v Karlových Varech a v Brně.
Podle právního zástupce ruského velvyslanectví nejde o soukromoprávní spor, ale o spor dvou států, který by se měl řešit vzájemnými jednáními. Trvá na tom, že země užívá pozemky v souladu s platnými mezivládními dohodami. Rusko podle něj pozemky používá stejně jako české velvyslanectví na jeho území a jakékoli rozhodnutí soudu může mít podle advokáta reciproční dopady na českou stranu.
Soudu právník také řekl, že část pozemků dostalo velvyslanectví do bezplatného užívání a podle legislativního vývoje později přešly do vlastnictví Ruské federace.
Podle Diplomatického servisu jde o spor mezi právnickými osobami
Podle zástupce Diplomatického servisu jde ale o spor mezi dvěma právnickými osobami a ruské velvyslanectví s majetkem Česka hospodaří bez právního titulu. Pozemky, které jsou předmětem žaloby, podle něj do recipročního režimu nespadají. Problematika bezplatného užívání se podle zástupce servisu týká pouze malé části pozemků, navíc podle něj nejsou záznamy o tom, že by o převedení do svého vlastnictví Rusko požádalo.
Poté, co vláda v roce 2023 usnesení o svěření pozemků Sovětskému svazu zrušila, řekl tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský (v té době Piráti, nyní poslanec za ODS), že Rusko v Česku vlastní 42 budov. Všechny kdysi označilo za objekty mise, tedy využívané k diplomatickým účelům. Resort podle Lipavského při revizi zjistil, že desítky z nich k deklarovaným účelům neslouží.
Česká diplomacie proto Moskvu vyzvala, aby způsob užívání upřesnila. Upozornila ji také mimo jiné na to, že správa takových nemovitostí podléhá daňovým povinnostem. Rusko výzvy odmítlo, proto ho ministerstvo nótou informovalo, že tuzemsko od daného termínu nemovitosti nesloužící k diplomatickým účelům za místnosti mise neuznává. Objekty bývalých konzulátů v Karlových Varech a v Brně pozbyly status konzulárních místností.