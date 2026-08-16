Výbava pro prvňáčka vyjde na tisíce. Rodiče hledají levnější varianty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

S blížícím se začátkem školního roku začínají rodiče prvňáků shánět výbavu. Ta podle oslovených prodejců i výpočtů ČT vyjde minimálně na 1500 korun. Nejčastěji ale rodiče zaplatí více, mezi třemi a čtyřmi tisíci. Nejdražší položkou je tradičně aktovka. Oproti loňskému roku ale ceny školních pomůcek výrazně nezdražily. Podle srovnávače cen Heureky rodiče ale také více porovnávají ceny a častěji sahají po levnějších variantách.

Úsporný nákup pro prvňáčka může podle mluvčího hypermarketů Globus Zdeňka Veseckého vyjít zhruba na patnáct set korun. Modelový nákup zahrnuje psací a výtvarné potřeby, aktovku nebo sešity s obaly. „Nejčastěji ale nákup vyjde na tři až čtyři tisíce korun. Ekonomická varianta se pohybuje mezi 2500 a 3000 korunami,“ dodal.

Podle odhadu internetového obchodu SEVT, který nabízí kancelářské a školní potřeby, se nákup výbavy nejčastěji pohybuje mezi třemi a šesti tisíci korunami. S kvalitnější aktovkou či ergonomickým vybavením může přesáhnout i sedm tisíc.

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I podle propočtů ČT na základě cen z různých e-shopů lze celý seznam pomůcek pro prvňáčka pořídit nejlevněji v rozmezí od 1300 do 1600 korun. Ceny sešitů začínají na pěti korunách, obyčejné pero se dá sehnat i za dvacet korun. Pokud ho ale rodiče chtějí v ergonomickém tvaru, pak ceny začínají na dvou stovkách.

Za aktovku si rodiče i připlatí

Právě levnější varianty vybírají rodiče častěji, jak uvádí vedoucí analytiků Heureka Group Andy Werner. Podle něj vzrostl za poslední dva roky podíl kliknutí na nejlevnější třetinu nabízených produktů u školního sortimentu z 27 procent na téměř čtyřicet procent.

Nejdražší položkou bývá tradičně aktovka. Její cena se často liší podle kvality nebo designu. Ty levnější se na e-shopech i v prodejnách dají sehnat za několik stovek, u dražších variant se cena může pohybovat kolem čtyř a více tisíc korun.

„U výrobků, které děti používají denně nebo delší dobu, jsou rodiče ochotni si za vyšší kvalitu připlatit,“ uvedl Václav Paštika, ředitel marketingu SEVT. To potvrzuje i jeden z výrobců školních aktovek. „Pozorujeme, že rodiče dnes při výběru školního batohu kladou stále větší důraz na ergonomii, nízkou hmotnost a celkovou kvalitu zpracování. Školní batoh vnímají jako investici do zdraví dítěte, a proto jsou ochotni připlatit si za kvalitní model, který dítěti dobře sedí a vydrží několik školních let,“ vysvětlila Marie Maláková, brand manažerka ze společnosti BAAGL.

Ceny podobné jako loni

Za základní školní vybavení – penály, aktovky, papírenské a výtvarné zboží nebo psací potřeby – letos rodiče zaplatí podobně jako loni. „Ceny základního školního sortimentu letos v průměru zůstávají stabilní, přičemž celkově se nákup školní výbavy oproti loňsku rodičům dokonce mírně zlevnil,“ uvádí Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

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To potvrzuje i Werner z Heureky. Podle jejich dat klesla průměrná cena školních potřeb meziročně přibližně o 1,5 procenta. Záleží ale na konkrétním zboží. Školní batohy podle Heureky meziročně zlevnily přibližně o tři procenta. Naopak drobné papírenské zboží a psací potřeby mírně zdražují.

„V naší síti prodejen se nám daří za poslední období držet ceny na stejné úrovni,“ uvedl Jiří Kajzner, spolumajitel společnosti McPen. U internetového prodejce SEVT se ceny základního školního sortimentu letos meziročně zvýšily přibližně o tři až pět procent. „Nejde ale o plošné zdražení všech výrobků – záleží na konkrétní kategorii i výrobci,“ uvedl Paštika.

Největší nápor přijde až po půlce srpna

Na nákup školních potřeb si většina rodičů ještě nechává čas. Podle prodejců drtivá většina rodičů pořizuje školní výbavu až ve druhé polovině srpna nebo až prvním týdnu září.

Podle dat Heureky návštěvnost e-shopů se školním sortimentem v této době roste – v roce 2024 dosáhla 382 procent běžného týdenního průměru a o rok později 325 procent. Tento trend potvrzuje i Globus: „Mnoho rodin čeká na finální seznamy pomůcek od škol a nechce nakupovat zbytečně něco navíc,“ vysvětluje Vesecký.

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