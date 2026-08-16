Chorvatská policie zadržela čtyři lidi podezřelé ze založení lesních požárů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Chorvatská policie uvedla, že zadržela čtyři osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře, informovala agentura AFP. Od čtvrtka na pobřeží v několika lokalitách zuří či zuřilo kolem desítky požárů. Při největším z nich, u Omiše na jihu země, zemřel jeden člověk a zhruba čtyřicet dalších utrpělo zranění. Na dva tisíce lidí muselo být v pátek evakuováno, z toho asi tři sta českých turistů.

Čtyři lidé zadržení v sobotu večer jsou předmětem trestního vyšetřování a jsou podezřelí, že způsobili požáry v oblasti Zadaru, uvedla v prohlášení policie. Podezřelí byli zadrženi u města Benkovac, kde místní nahlásili jejich podezřelé chování, dodala.

Chorvatsko čelí mimořádnému období sucha a vlnám veder. V okolí Zadaru v pátek a sobotu vypuklo několik požárů, které zachvátily křovinaté oblasti, borové lesy a olivové háje.

Většina požárů u chorvatského letoviska Omiš je pod kontrolou
Následky požárů v oblasti Mala Luka u Omiše

Trestní zákoník v zemi stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od šesti měsíců do pěti let vězení.

Pokračuje také vyšetřování, které má zjistit, zda byl rozsáhlý požár, který v noci na pátek zasáhl několik obytných oblastí v okolí Omiše, založen úmyslně. Tento požár, který se za silného větru velmi rychle šířil několik kilometrů podél pobřeží, zničil desítky domů a automobilů, ale také restaurace a kavárny.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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