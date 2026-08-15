Systém penzí letos zřejmě skončí s nižším přebytkem, než se očekávalo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřesnilo odhady a očekává, že systém penzí letos nakonec skončí zhruba s desetimiliardovým přebytkem. Původní predikce resortu přitom počítala s výrazně vyšší částkou – kolem dvaceti miliard korun. Konečnou bilanci ale může ještě ovlivnit třeba to, jak se promítne schválené snížení záloh pro živnostníky. To platí od července.

Na důchodech letos zatím stát vyplatil přes 375 miliard. V pololetí systém penzí tak vykázal třetí nejlepší výsledek od roku 2013, kdy jsou měsíční údaje k dispozici. Schodek za dané období převyšoval tři miliardy korun. Je to také nejnižší půlroční deficit za posledních sedm let. Vláda to přičítá výkonu ekonomiky, opozice i změnám prosazeným v minulých letech.

Na celoroční bilanci bude mít podle ministerstva vliv vedle snížených záloh živnostníků i to, kolik OSVČ si požádá o vrácení přeplatku ještě letos a kolik až při podání přehledu v příštím roce. To už se ve vyšších výdajích projeví i vládou schválené věkové valorizace pro nejstarší penzisty.

Co se týče schváleného snížení záloh pro živnostníky, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) si myslí, že „udělali zásadně dobrou věc pro podporu podnikání, podporu toho, aby se člověk nebál dělat OSVČ a vydělávat si sám na sebe“. Podle šéfa opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je snížení líbivé, ale nezodpovědné. „My jsme odvody živnostníkům zvýšili, neměli jsme z toho radost, bylo to nezbytné opatření, bylo to rozumné opatření,“ míní Havel.

Živnostníkům se snižují zálohy, vzniká nárok na vrácení přeplatku
Ilustrační foto

Další změny kolem důchodů

„(Na) rok 2027 a 2028 tam budeme opravdu tlačit další věci, které se týkají důchodů, náročných profesí, zastropování věku odchodu do penze a samozřejmě další věci, které jsou už spíše kosmetické,“ říká Juchelka.

Podle místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové (SPD) kroky vlády systém neochromí. „Na druhou stranu motivujeme osoby, které chtějí zůstat dobrovolně v práci, to znamená, že tady bude další motivační zvýhodnění,“ dodává Šafránková.

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Opozice chce zachovat dřívější změny

Opozice volá po zachování změn, které schválil předchozí kabinet. Plány nynější vlády v oblasti penzí podle zástupců opozice ohrozí stabilitu důchodového systému. „Ten systém bude více deficitní, budeme si muset více půjčovat, aby ten systém vyplácel důchody i v budoucnu. Ale hlavně ty peníze měla vláda investovat do zajištění adekvátní, dostupné, kvalitní sociální péče v budoucnu,“ říká bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Že jsme reformovali první průběžný pilíř, na kterém je náš systém založen, tak jednoznačně přispělo k tomu, že systém je do budoucna udržitelný,“ podotkla místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Důchody by od příštího roku mohly vzrůst o zhruba tři sta korun
Ilustrační fotografie

Sedmdesáté ročníky přinesou vyšší výdaje

Ministerstvo práce počítá s tím, že příznivý vývoj na důchodovém účtu se v následujících pěti až deseti letech udrží. „Teď máme příznivé roky, jdou do důchodu generace šedesátých let, ročníky 1962, 1963 a tak dále, to jsou poměrně slabší generace,“ říká ředitel odboru sociálního pojištění z ministerstva práce a sociálních věcí Tomáš Machanec.

Sedmdesáté ročníky už jsou ale výrazně početnější. A pro systém budou znamenat mnohem větší výdaje.

Přesto, že stát v absolutních číslech vydává na penze stále víc peněz, podíl těchto výdajů na HDP se pohybuje dlouhodobě kolem osmi až devíti procent.

Podíl výdajů na důchody na HDP (v %)
Zdroj: ČT24/Ministerstvo financí

Průměrný důchod letos atakuje bezmála dvaadvacetitisícovou hranici, v roce 2010 to bylo něco málo přes deset tisíc.

Penzistům se důchody zvyšují každý rok, naposledy letos v průměru o 668 korun. Při vysokém růstu cen, jako v letech 2022 a 2023, stát vyplatil i mimořádné valorizace. V roce 2020 pak vláda poslala jednorázový pětitisícový příspěvek.

Průměrná výše starobního důchodu (v Kč za měsíc)
Zdroj: ČT24/Ministerstvo financí

Výběr pojistného na uspokojení nároků seniorů většinou nestačí. Za loňských dvanáct měsíců vykázal systém penzí více než devítimiliardový deficit. Před dvěma a třemi lety se účet propadl do ještě hlubších schodků.

Jak to bude příští rok, se zatím odhadnout nedá. I proto, že vláda teprve rozhodne, o kolik vzrostou od ledna důchody. „Příští týden jsou jednání mezi paní (Alenou) Schillerovou (ANO) a všemi ministry a bude to předmětem samozřejmě toho, jak vyjdou všechny kapitoly,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

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Premiér Andrej Babiš (ANO)

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