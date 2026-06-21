Prvně vyřešíme penze náročných profesí, pak strop důchodového věku, prohlásil Babiš

Vláda se nejdřív zaměří na nastavení důchodů pro náročné profese, až poté na strop důchodového věku na 65 let, vyplývá z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) v rozhovoru na CNN Prima News. Ministerstvo práce původně navrhovalo, že se věk nástupu do penze zmrazí od příštího roku a náročné profese vyřeší zákon od roku 2028. Strop věku a úpravy dřívějších penzí pro lidi s rizikem slíbila Babišova vláda v programovém prohlášení.
„Platí to, co jsme řekli, ale začneme s profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve,“ řekl Babiš.
V návrhu legislativního plánu měla vláda strop důchodového věku na 65 letech v důchodové novele, která má platit od ledna. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) ale uvedl, že se zavede až od roku 2028 v další novele s úpravou penzí náročných profesí. Schválený rozvrh přípravy legislativy zmrazení věku na 65 letech už ale nezmiňuje ani u jedné předlohy. Opozice pak ocenila, že kabinet její reformní kroky k udržitelnosti systému penzí rušit nebude.
Strop věku se v tomto volebním období neprojeví, hranice se na 65 let dostane až ve třicátých letech. Na 67 let se pak podle schválené reformy minulé vlády má penzijní věk dostat za 31 let v roce 2057.
Podle podkladů ministerstva práce pod vedením Juchelky pro tripartitu by zastropování začalo zvedat výdaje na penze od roku 2030. Do poloviny století by ročně vzrostly z 2,2 miliardy korun téměř na 129 miliard korun.
Plnění vládních slibů
Babiš řekl, že zastropování věku má vláda v programu a prosadit ho chce. Uvedl, že teď o tom vede ale debatu s Evropskou komisí.
Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé. Poukazují na obří výpadek pracovních sil po odchodu do penze nejpočetnějších generací takzvaných Husákových dětí ze sedmdesátých let. Slabé ročníky počet nedorovnají. Česku už teď chybí pracovníci.
Podle Babiše věkový strop investory od podnikání v Česku neodradí, protože s jeho vládou mají zkušenosti a věří jí. „Musíme se starat o to, abychom měli dostatek kvalifikované síly,“ poznamenal premiér.
Podle něj má hnutí ANO ve správě ministerstva zdravotnictví a práce, která připraví změny v důchodech náročných profesí. Podle Juchelky k tomu využije údaje z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. „Máme na to ještě tři roky a pár měsíců, budeme se snažit sliby splnit,“ řekl předseda vlády. Pokud by to podle něj byl problém, vláda by to řekla.
Kabinet slíbil i zvýšení slev na jízdném pro seniory a studenty. Babiš uvedl, že situace rozpočtu je těžká a zatím neví, ve kterém roce tento slib vláda splní.