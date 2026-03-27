O předčasný důchod žádá kvůli výhodnějšímu výpočtu dvakrát víc lidí než loni

Díky novému pravidlu pro výpočet výše předčasného důchodu o něj letos zažádal rekordní počet lidí. Novinka, která zvýhodňuje osoby pracující déle než 45 let, začala platit letos v lednu. Jen za první dva měsíce podle ČSSZ o předčasný důchod zažádalo 3 419 lidí, to je v meziročním srovnání více než dvojnásobek.
„Počet podaných žádostí o předčasný starobní důchod za leden–únor roku 2026 činí 3 419, v roce 2025 to bylo za stejné dva měsíce 1 407. Z uvedených hodnot je patrné, že došlo k meziročnímu nárůstu na více než dvojnásobek,“ uvedla mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.
Zvýhodnění pro lidi pracující minimálně 45 let je součástí takzvané důchodové reformy. Místo původních 1,5 procenta krácení důchodů za předčasnost pro ně bude platit krácení výpočtového základu pouze o 0,75 procenta. Pokud bude tedy někdo pracovat od 18 let, bude mít nárok na snížené krácení předčasného důchodu v 63 letech.
K výpočtu potřebujete takzvaný osobní vyměřovací základ, který zjistíte i na ePortálu ČSSZ. Pokud je váš osobní vyměřovací základ (tedy vaše průměrná mzda) například 20 tisíc korun, o předčasný důchod zažádáte dva roky před dosažením důchodového věku a splňujete podmínku 45 let pojištění pro poloviční krácení, bude výše předčasného důchodu přibližně 17 033 korun. Pokud ale podmínky zvýhodněného krácení nesplňujete, zůstává původní krácení 1,5krát a vypočítaný důchod se sníží na 15 845 korun.
Novinka se netýká každého
Nové pravidlo sníženého krácení mohou využít lidé, kteří dosáhli alespoň na 45 let doby pojištění. Kromě zaměstnání se tam řadí také péče o dítě nebo závislou osobu a základní vojenská služba. Naopak studium, ucházení se o zaměstnání nebo pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se do podmíněných 45 let nepočítá.
K prosinci 2025 předčasný důchod pobíralo celkem 765 381 lidí, z toho 330 177 mužů a 435 204 žen. Podle Drmolové se jednalo přibližně o jednu třetinu celkového počtu starobních důchodců. Průměrná výše předčasného starobního důchodu byla 19 566 korun.