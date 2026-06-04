Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství v klubech i bytech

Policie zahájila stíhání dvanácti lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých tuzemských městech, informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněné lidi stíhá centrála také za účast na organizované zločinecké skupině a za maření výkonu úředního rozhodnutí.
V první kauze pojmenované Lupa kořistili pachatelé z prostituce dle kriminalistů nejpozději od ledna 2024 až do současnosti. V Mikulově a Brně provozovali dva noční kluby, do nichž jako takzvané společnice najímali ženy oslovené osobně nebo prostřednictvím reklamy na internetu. Prostitutky jim následně odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem.
Vyšetřovatelé dále tvrdí, že obvinění lidé navíc provozovali v Brně nejméně jedenáct bytů s prostitutkami. Ty v nich poskytovaly sexuální služby zákazníkům na základě inzerátů zveřejňovaných na internetu. Za použití pokoje v bytě pak obviněným platily patnáct set korun za osobu.
Druhý případ nazvaný Panda se týká bytů v Brně, Jihlavě, Sezimově Ústí, Mostu či slovenské Trnavě. Ibehej uvedl, že obvinění si nemovitosti pronajímali nejpozději od loňského června a přiváželi do nich ženy zejména asijské národnosti. Prostřednictvím internetu pak inzerovali jejich sexuální služby, opět včetně uveřejněných nahých fotografií. Od prostitutek pak osobně vybírali část výdělků.
Policejní centrála provedla 28. května v souvislosti s oběma kauzami řadu domovních prohlídek, jednoho ze zadržených následně soud poslal do vazby. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Brně.