Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku


před 58 mminutami
Průměrný důchod by mohl příští rok vzrůst maximálně o 300 korun, jak vyplývá ze současných pravidel zákonné valorizace. České televizi to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten chce přitom prosadit zákon, podle kterého by se penze zvyšovaly rychleji než doteď. Místo třetiny růstu reálných mezd by stát do valorizace důchodů počítal jeho polovinu. Jenže v příštím roce se to – i podle Juchelky – ještě nepromítne. Důvodem je hlavně propad reálných mezd v covidových letech 2022 a 2023.

„Budeme řešit, co s řádnou valorizací uděláme i v nějaké koaliční dohodě, protože ten nárůst o tři sta korun je prostě málo,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Větší růst důchodů teď brzdí i nízká inflace – právě podle ní se nová částka odvine. Rychleji ale zřejmě porostou penze nejstarším občanům. Vláda chce v roce 2026 prosadit, aby lidé počínaje osmdesátými narozeninami za každých dalších pět let dostávali o pět set korun měsíčně navíc. Opozice se ptá, kde na změny kabinet vezme.

Například Marta Königová bydlí v jednom z pražských domovů s pečovatelskou službou. Nejvíc utrácí za nájem, knihy a za léky. V 85 letech dostala ke standardní valorizaci zhruba dvacetitisícového důchodu navíc tisícovku měsíčně. V 90 letech by to mohla být další pětistovka.

„A devadesát pět let dva tisíce korun měsíčně, protože zkrátka čím je člověk starší, tím má větší náklady na léky a na sociální službu,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).

Zrychlení zvyšování důchodů

Od ledna 2027 hodlají vládní strany také prosadit zákon, který zrychlí pravidelné zvyšování důchodů. Místo třetiny růstu reálných mezd stát do valorizace započítá polovinu. Důchodci to ale – kvůli vysoké inflaci v letech 2022 a 2023 – poznají na rychlejším růstu penzí zřejmě až v roce 2029.

„Je to důležité, aby se senioři vrátili zpátky i na důstojnou valorizaci z hlediska toho, že nám budou třeba padat do příspěvku na bydlení, na superdávku do budoucna,“ řekl Juchelka. Přesné rozpočtové dopady v dalších letech Ministerstvo práce teprve počítá.

„Bohatě stačil mechanismus, kdy se valorizovalo vždycky plně o inflaci a o jednu třetinu růstu reálných mezd. Fungoval desítky let a zajišťoval opravdu důstojné důchody. Tady to budeme dělat na dluh,“ míní bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Potřebujeme se také ptát, kde na to chtějí vzít, kde v rozpočtu ty příjmy budou, aby se to pokrylo,“ upozornila místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

Zastropování důchodového věku od 2028

Od ledna 2028 ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá prosadit další část důchodových změn. Jedná se třeba o zrušení postupného zvyšování věku odchodu do penze až na 67 let po roce 2030 a jeho zastropování na 65 letech. Další plánovanou úpravou je širší definice náročných profesí, díky které by mohlo jít do penze bez jejího krácení víc lidí.

Vládní koalice se na zrychlení růstu důchodů i na zastropování věku odchodu do penze na pětašedesáti letech shoduje. Kromě hnutí ANO tyto kroky podporují i Motoristé a SPD.

„Lidé po celoživotní dřině už mají zkrátka nižší fyzické síly a mnohdy i psychika není na tom tak, jak by měla být,“ míní místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

„Česká republika potřebuje důchodovou reformu a každý krok, který povede proti ní a který ji bude zpochybňovat, je ve skutečnosti okrádáním všech těch mladších generací, které do důchodu teprve půjdou,“ řekl předseda ODS Martin Kupka.

Ministr Juchelka chce návrh na rychlejší valorizace důchodů v příštích letech předložit vládě během dubna. Sněmovna by mohla začít zákon projednávat v květnu.

